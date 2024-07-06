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訪烏後訪俄 匈總理惹爭議 歐盟北約：歐爾班非當代表談烏戰

【明報專訊】在周二出訪烏克蘭後，立場親俄的匈牙利總理歐爾班周五（5日）出訪莫斯科，獲俄羅斯總統普京在克宮會面，討論俄烏戰爭，惹來歐盟高層和成員國領袖憂慮。適逢匈牙利本周一起成為歐盟輪任主席國，而北約峰會下周二將登場，時機引起更大爭議，歐盟和北約皆表明匈方並非代表組織對俄交涉。烏克蘭外交部發聲明表不滿，強調「不接受沒有烏克蘭的涉烏協議」原則不可動搖。

基輔強調不接受烏方缺席涉烏協議

普京在克宮迎接歐爾班時稱，計劃就烏克蘭問題交換意見，向歐爾班介紹俄方對和平調解烏克蘭危機提議的細節。

匈牙利擔任歐盟輪任主席國短短五天，歐爾班已經訪問基輔，自俄軍侵烏以來首次會見烏克蘭總統澤連斯基，並與其他右翼民族主義者組建歐洲議會新黨團「歐洲愛國者」。現在，他選擇前往莫斯科進行「和平使命」，而這正值北約峰會下周二召開前數天。

歐洲理事會主席米歇爾直言匈牙利「無權代表歐盟跟俄羅斯接觸」，歐理會明確認定俄羅斯是侵略者、烏克蘭是受害者，任何涉烏問題的討論都不能在烏方缺席下進行。北約秘書長斯托爾滕貝格則稱，匈方有事先知會北約，而歐爾班此行身分只是匈牙利總理，並不代表北約。

這是歐爾班自烏戰後首度訪俄，但他去年曾在北京會見普京，而且保持定期派外長訪俄。歐爾班會見澤連斯基時呼籲烏方推進跟俄方實現「限時停火」和加速和談，澤連斯基則促請歐爾班支持烏方跟國際伙伴制訂的和平方案。

（法新社/路透社/衛報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕北約 俄軍侵烏 米歇爾（Charles Michel） 歐爾班（Viktor Orbán） 匈牙利 歐盟 俄羅斯

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