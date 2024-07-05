黨內視賀錦麗最佳替補 金主質疑勝算

可繼承拜登競選資金 穩少數族裔票

雖然賀錦麗普遍支持度低於拜登，但美國有線新聞網絡（CNN）周二發布的民調顯示，若由賀錦麗對戰特朗普，前者和後者分別將獲45%和47%支持度，相較如拜登當下出選，將以43%：49%得票率更大差距敗於特朗普。分析指出，賀錦麗比其他替補人選有以下兩優勢：（1）按法律在同一競選團隊的她可自然繼承拜登的競選資金；（2）身為美國首名有色人種副總統的她，有助穩固民主黨少數族裔的基本票源。

民主黨資深眾議員克萊伯恩（James Clyburn）於周二公開表示，拜登一旦退選他將支持賀錦麗，並呼籲黨內用盡辦法加強為賀錦麗助選。《華盛頓郵報》同日亦報道，民主黨眾議院領袖傑弗里斯亦暗示，賀錦麗是「最好的替代選擇」。

然而英國《金融時報》周三報道，不少民主黨捐款人質疑賀錦麗的背景和能力，一名紐約金主指由她來面對公眾將是「災難」，稱寧要一名不擅言辭的候選人。一名華爾街捐款人的顧問認為民主黨需有具競爭的篩選程序，好讓捐款人能「安心押注」。

（衛報/金融時報/中央社）