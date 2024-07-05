明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

黨內視賀錦麗最佳替補 金主質疑勝算

【明報專訊】美國總統拜登被要求退選的呼聲傳出後，副總統賀錦麗（圖）成為替代拜登出選總統的熱門人選。然而有金主質疑如她成為首名有色人種女性總統候選人，最終能否勝選。

可繼承拜登競選資金 穩少數族裔票

雖然賀錦麗普遍支持度低於拜登，但美國有線新聞網絡（CNN）周二發布的民調顯示，若由賀錦麗對戰特朗普，前者和後者分別將獲45%和47%支持度，相較如拜登當下出選，將以43%：49%得票率更大差距敗於特朗普。分析指出，賀錦麗比其他替補人選有以下兩優勢：（1）按法律在同一競選團隊的她可自然繼承拜登的競選資金；（2）身為美國首名有色人種副總統的她，有助穩固民主黨少數族裔的基本票源。

民主黨資深眾議員克萊伯恩（James Clyburn）於周二公開表示，拜登一旦退選他將支持賀錦麗，並呼籲黨內用盡辦法加強為賀錦麗助選。《華盛頓郵報》同日亦報道，民主黨眾議院領袖傑弗里斯亦暗示，賀錦麗是「最好的替代選擇」。

然而英國《金融時報》周三報道，不少民主黨捐款人質疑賀錦麗的背景和能力，一名紐約金主指由她來面對公眾將是「災難」，稱寧要一名不擅言辭的候選人。一名華爾街捐款人的顧問認為民主黨需有具競爭的篩選程序，好讓捐款人能「安心押注」。

（衛報/金融時報/中央社）

相關字詞﹕賀錦麗（Kamala Harris） 2024美國總統大選 美國民主黨 美國

上 / 下一篇新聞