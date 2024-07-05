拜登未言退迎關鍵48小時 辯後首專訪盼挽形象 阻黨內「背叛潮」

與家人白宮度國慶假紓壓

ABC周三宣布，拜登周五將就競選前景接受知名主播斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）專訪，並將於美東時間當地同晚8時（本港時間周六早上8時）播出，同時亦會公開未經編輯的拜登訪問稿。ABC本來計劃周五傍晚先播出專訪部分片段，周日再播放完整訪問，最終決定變陣作「黃金時段特備節目」。美國有線新聞網絡（CNN）周三報道，拜登曾私下向盟友承認「形勢不妙」，上述訪問和未來數天對挽救其競逐連任的前途將是關鍵，因此毅然接受訪問。CNN亦指，拜登周四跟家人在白宮共度國慶日假期，以在接受訪問前紓緩壓力。

《華盛頓郵報》周三報道，民主黨下周二早上舉行國會黨團會議，將是該黨國會議員首次集體閉門就拜登應否繼續參選表達意見。繼本周二民主黨得州眾議員多格特呼籲拜登退選後，周三再有第二名民主黨國會議員公開促拜登退出，《紐約時報》引述亞利桑那州眾議員格里亞爾瓦（Raul Grijalva）呼籲拜登「負起責任」退出競選。《華郵》則指出，眾院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）近日跟黨內議員會談力阻「背叛潮」，但未有要求後者們捍衛拜登，僅尋求他們給予拜登空間作決定，他提醒黨友在有正式聲明前勿鹵莽行事。

《紐約時報》周三發布的辯論後民調顯示，特朗普領先拜登的支持度已擴大到6個百分點，是該同類民調最大差距。拜登於辯論表現失利後，一直出席造勢和籌款活動安撫選民和捐款者，但隨民主黨國會議員對他拖累國會改選選情憂慮和不滿日增，縱然被批評來得太遲，拜登日前終於轉向穩定黨內「軍心」。他周二晚先傑弗里斯通電話，然後再於周三早上致電參議院多數黨領袖舒默和民主黨資深眾議員佩洛西釋除疑慮。

周三中午拜登與副總統賀錦麗跟競選團隊通電話，拜登稱「沒人逼他退位讓賢，而自己也不會退選」，他其後又向籌款活動參加者發電郵，強調參選到底。拜登其後傍晚跟24名民主黨籍州長開會，獲包括加州州長紐森（Gavin Newsom）等最少3人公開支持他參選。

（CNN/華盛頓郵報/金融時報/BBC）