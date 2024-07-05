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「共和陣線」有望奏效 法極右議席未必過半

【明報專訊】法國國民議會選舉第二輪投票下周日（7日）舉行，周三（3日）一項民調預測，總統馬克龍陣營與左翼政黨聯手共組的「共和陣線」策略可能奏效，令在首輪投票領先的極右國民聯盟（RN）可能無法取得過半議席，國會將重回嚴重分裂狀態。

民調機構「哈里斯互動」（Harris Interactive）周二和周三做的民調指出，國民聯盟與盟友在國民議會577席中，可望取得190至220席，雖仍是國會第一大派系，但與過半執政所需的289席相去甚遠。左翼「新人民陣線」能拿到159到183席居第二，馬克龍的中間派執政聯盟「同在」（Ensemble）議席起碼減半至不足135席。英國《金融時報》認為，若屆時選舉結果真如民調所預測，則法國政壇將因左、中、右無人取得足夠席次組閣而進入動盪。

200人退選集中票源堵右翼

分析師指出，若國民聯盟最後的席位確如民調反映，將代表馬克龍陣營與左翼政黨聯手共組的「共和陣線」（Republican Front）收效。國民聯盟在第一輪投票大幅領先後，中間派與左翼政黨達成協議，策動總共約200名雙方候選人退選，以集中選票全力防堵極右翼過半。

政治僵局和低迷的經濟增長可能會削弱法國對外國投資者的吸引力。隨着國民議會分裂成三個陣營的可能性愈來愈大，各黨主席已開始發出關於合作可能性的信號。總理阿塔爾承認中間派不會擁有絕對多數，但呼籲建立「多元化議會」，由願意在特定政策上合作的各黨組成。

（金融時報）

相關字詞﹕馬克龍 2024法國國會選舉 法國國民聯盟

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