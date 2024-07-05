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菲日盼下周「2+2」會談簽軍事協定

【明報專訊】菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納周四（4日）表示，期望能跟日本在下周一（8日）舉行的防長外長「2+2」會談上，簽署雙邊《互惠准入協定》（RAA），實現互派軍事部隊作訓練。日本駐菲大使同日稱，兩國就RAA的談判已近乎完成。日本放送協會（NHK）上月18日報道，鑑於中國正加強對東海和南海海洋的控制，日菲兩國尋求進一步加強國防合作。

互惠准入 助部隊訓練

日菲防長外長「2+2」會談下周一將在馬尼拉舉行，布勞納（Romeo Brawner）昨向記者表示，菲方期盼屆時能簽署兩國RAA。他指該協定很重要，因能讓日本自衛隊到菲律賓作共同訓練，菲軍部隊也將可赴日本訓練。日本駐菲律賓大使遠藤和也同日發表演說，指日菲RAA談判已近乎完成，可期望在轉移軍備上取得進展，他又稱菲律賓在維持區內穩定和安全所扮演的重要角色「毋庸置疑」。

日菲於去年11月開始RAA協商，協議將為兩國相互派遣國防人員至境內作訓練等行動提供法律依據。日本近年已經分別與英國和澳洲簽訂RAA式類似RAA協議。菲律賓則已與美國及澳洲分別簽署同類協定，並正計劃跟法國也簽訂。

此外，菲律賓軍方發言人德馬—阿拉昨表示，計劃在9月或之前撤走此前4月至5月因美菲「肩並肩」和「盾牌」軍演，而部署在菲律賓的中程導彈，指菲方部隊已獲授使用和整備「堤豐」（Typhon）中程導彈發射系統的方法，但是將不會用於實彈演練。美國陸軍4月曾表示，在菲部署了能發射「標準-6」型（SM-6）的防空導彈和「戰斧」（Tomahawk）對地巡航導彈的系統。

中美防長5月31日於香格里拉對話會期間，在新加坡舉行會晤。中國防長董軍指出，美方藉軍演之機在菲律賓部署中程導彈，對地區安全構成實質威脅，中方對此堅決反對。

（法新社/路透社/中央社/觀察者網/NHK）

相關字詞﹕中程導彈 軍事 菲律賓 日本 美國

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