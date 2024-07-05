「準首相」施紀賢稱不推入歐 學者料對華續「戰略模糊」

可跟歐盟達更好貿易安排

施紀賢近日開始提及工黨上台後的施政方針，但競選期間都避談英國與歐盟關係。輿論指這或是為了掩飾工黨尋求在第2個任期重新加入關稅同盟或歐洲單一市場的企圖，工黨高層亦未排除這可能性。惟施紀賢周三否認，說：「我認為這不會發生，我已非常明確地表示不會重新加入歐盟、歐洲單一市場或關稅同盟，或（允許）恢復人口自由流動。」

另一方面，施紀賢表示工黨可就某些行業跟歐盟達成更好貿易安排。他認為他們在貿易、研究與開發，以及安全議題方面取得的協議，會較前首相約翰遜所達成的「拙劣協議」更好。

另一方面，英中關係在英國外交政策亦是焦點之一。工黨的影子外相拉米（David Lammy）在5月22日首相辛偉誠宣布提前大選的同一天，曾經表示要全面審視政府有關英中關係以制定方向和路線，4月亦撰文闡述其「進步現實主義」外交政策願景，稱英國對華政策，在過去14年保守黨執政期間劇烈搖擺，誓言將採取更加一致的策略。

面對變得日益強勢的中國，伯明翰大學國際政治學教授鄧恩（David Dunn）估計工黨政府會繼續目前的「戰略模糊」立場，在地緣政治及國家安全有憂慮同時，亦考慮到英中的經濟聯繫。

（衛報/CNBC/Politico）