明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「準首相」施紀賢稱不推入歐 學者料對華續「戰略模糊」

【明報專訊】民調普遍預期英國工黨能在周四的大選勝出，工黨政府上台後外交政策受關注。黨魁施紀賢周三（3日）接受傳媒訪問時稱，在他有生之年英國都不會重新加入歐盟、歐洲單一市場或關稅同盟，但可能在某些行業跟歐盟達成更好貿易安排。對華關係方面，有學者指工黨將繼續保持「戰略模糊」立場。

可跟歐盟達更好貿易安排

施紀賢近日開始提及工黨上台後的施政方針，但競選期間都避談英國與歐盟關係。輿論指這或是為了掩飾工黨尋求在第2個任期重新加入關稅同盟或歐洲單一市場的企圖，工黨高層亦未排除這可能性。惟施紀賢周三否認，說：「我認為這不會發生，我已非常明確地表示不會重新加入歐盟、歐洲單一市場或關稅同盟，或（允許）恢復人口自由流動。」

另一方面，施紀賢表示工黨可就某些行業跟歐盟達成更好貿易安排。他認為他們在貿易、研究與開發，以及安全議題方面取得的協議，會較前首相約翰遜所達成的「拙劣協議」更好。

另一方面，英中關係在英國外交政策亦是焦點之一。工黨的影子外相拉米（David Lammy）在5月22日首相辛偉誠宣布提前大選的同一天，曾經表示要全面審視政府有關英中關係以制定方向和路線，4月亦撰文闡述其「進步現實主義」外交政策願景，稱英國對華政策，在過去14年保守黨執政期間劇烈搖擺，誓言將採取更加一致的策略。

面對變得日益強勢的中國，伯明翰大學國際政治學教授鄧恩（David Dunn）估計工黨政府會繼續目前的「戰略模糊」立場，在地緣政治及國家安全有憂慮同時，亦考慮到英中的經濟聯繫。

（衛報/CNBC/Politico）

上 / 下一篇新聞