選民票懲保守黨 工黨許希望新時代 英大選今揭盅 辛偉誠恐「雙失」

投票周四晚10時（香港周五早上5時）結束後出口民調隨即出爐。如有政黨在下議院贏得最少326席，該黨黨魁就能成為首相。多項最新民調都預測工黨將贏得逾400席；其中YouGov周三公布的民調結果指工黨可贏得431席，保守黨僅獲102席。

辛偉誠與施紀賢（Keir Starmer）昨分別偕妻到票站投票。施紀賢在投票開始前，為鼓勵選民投票發聲明，稱英國將可打開新篇章。他說：「我們無法再承受多5年保守黨的管治，但只有當你們票投工黨，才會有改變。」辛偉誠則警告勿讓工黨取得「超級多數」，稱工黨準備運用他們不受限制的權力，提高每個人的稅收，讓英國易受國內外面臨的威脅影響。

不少選民對保守黨過去14年執政成績表示不滿。在倫敦東部哈克尼區（Hackney）投票的32歲作家雅各（Ianthe Jacob）表示剛從澳洲搬回英國，感覺到「英國一切都變得不對勁，很多人都不滿意」。22歲學生朱迪思（Judith）則稱不信任何一個政黨，但她仍會投票，又指友人亦有相同想法。

移英港人選民關心民生議題

不少近年移英的港人亦有資格投票，有分析指他們的選票在部分選區具一定份量。數名港人選民在選前接受本報文字訪問表達感受。現職藍領、移英3年的港人李先生表明會投票，他稱最關注稅項、能源價格等民生議題。他坦言對香港議題不太關心，因英國目前有許多事務急需處理，認為港人作為英國眾多移民的一分子毋須獲特別關注，但樂見部分政黨提出相關政綱持續發聲。

移居伯明翰的港人文先生表示會特意駕車前往票站投票，他期望新政府着重搞好經濟，再改善醫療等民生問題。現居列斯的移英港人鄭先生稱會票投工黨，他稱較關注新政府對華政策及港人BNO政策。至於移英3年、現居倫敦西北部沃特福德（Watford）和從事IT工作的冼先生指會投給自由民主黨，因認為當地市長與地區代表皆為自民黨人，區內管治理想。他表示最關注稅務議題，寄望新政府改善民生。

民調顯示選民將懲罰保守黨14年的混亂管治，保守黨今次大選所得議席，或跌破1906年取得156席的保守黨歷來最少議席紀錄。《金融時報》引述YouGov推測多名黨內要員都可能失去議席，例如財相侯俊偉、防相夏博思及下議院領袖莫佩琳。

辛偉誠恐成失議席在任首相

辛偉誠亦被指可能成為首名未能保住選區議席的在任首相。《衛報》周三引述消息，指辛偉誠在周二的集會前向核心圈子成員稱，他估計所參選的北約克郡里士滿和諾薩勒頓選區的投票結果會勢均力敵；消息人士稱他真的憂慮會輸掉議席。

（金融時報/衛報/路透社/法新社/彭博社）