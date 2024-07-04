分析拜登辯論前身心狀態 身邊人：時好時壞

《紐約時報》周二發表的報道顯示，拜登狀况似乎時好時壞。例如總統的國土安全顧問舍伍德-蘭達爾表示，拜登6月17日聽取反恐簡報期間，能「消化大量信息」及提出「具有探索性和洞察力」的問題。又例如6月七國集團會議（G7）一名匿名與會者說，拜登會上表現「相當敏銳」。

開會「思想敏銳」 赴活動「心不在焉」

不過，有份出席6月6日法國諾曼第登陸紀念儀式的一名美國人說，他當日見到拜登似乎時不時迷失方向，在奏起葬禮的安息號時沒有面向國旗反而轉身離開。6月7日，拜登會晤烏克蘭總統澤連斯基，錯說新一輪援助旨在重建烏克蘭電網，但那其實是軍援。

G7領袖放慢腳步遷就 代擋鏡頭

拜登身體狀况也似不如前。一名歐洲高官表示，拜登出席G7的身體狀况顯著比去年秋差，他時不時看來「心不在焉」，外人難與之同行交談。歐洲領袖皆有所察覺，並私下談論拜登的身體狀况。他們會蓄意放慢腳步遷就他，又在他看來狀况不佳時，特地為他擋住傳媒鏡頭直至他恢復過來。

（紐約時報）