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首民主黨議員籲拜登退選 25眾議員有意跟隨 競選團隊滅火爭支持

【明報專訊】美國總統拜登上周四在首場總統辯論表現差勁，引發民主黨內部要求「換人」聲音四起。得州眾議員多格特本周二（2日）成為首名公開呼籲拜登退選的民主黨國會議員，他認為拜登應作出這個「痛苦而艱難」的決定。路透社引述消息人士報道，25名民主黨眾議員準備呼籲拜登退選。拜登周三及本周稍後分別與民主黨各州長及國會領袖會談爭取支持。《紐約時報》周三報道，拜登對一名盟友表示，明白如果無法在未來數天挽回公眾信心，則可能無法保住候選人資格。

紐時：拜登私下承認憂失候選人資格

多格特（Lloyd Doggett）周二表示，拜登的支持率在大多數民調中都落後於共和黨對手特朗普，「我曾希望這場電視辯論能為改變這局面提供一些動力，但事實並非如此。總統非但沒讓選民放心，反而未能有效地捍衛自己的眾多成就，以及揭露特朗普的諸多謊言」。他呼籲拜登仿效1968年時任民主黨總統詹森退選放棄連任，讓民主黨新一代領導層選出新候選人以團結國家。

民主黨其他眾議員雖未直接要求拜登退選，但部分也透露出疑慮，緬因州民主黨眾議員戈爾登周二在報章撰文，表明他對拜登能在大選勝出沒有信心。華盛頓州民主黨眾議員佩雷斯也預測拜登在大選中會輸給特朗普，認為「那場辯論已造成傷害」。眾議院前議長佩洛西周二表示，外界質疑拜登的健康狀况是「合理的」。在國會一直支持拜登的眾議員克萊伯恩說若拜登退選，他會支持副總統賀錦麗參選。羅德島民主黨參議員懷特豪斯周一要求白宮保證拜登的健康狀况，證明拜登的辯論表現「只是一次反常情况」。

民調：賀錦麗撼特朗普勝拜登

路透社周二引述一名眾議院民主黨助手透露，若拜登未來這幾天表現不穩，25名民主黨眾議員準備要求他退選；另一名眾議院民主黨助手說：「看來大壩已經決堤。」拜登及其團隊正急於爭取黨內支持，白宮表示，拜登周三與民主黨各州長舉行視象和面對面會談，未來幾天也會與國會領袖會晤，並在下周的北約峰會上主持記者會。《金融時報》報道，民主黨人希望拜登團隊透過記者會和其他活動，讓拜登向公眾展示其能力，以緩解對其精神狀况的擔憂。美國有線新聞網絡（CNN）周二公布民調顯示，四分之三選民及超過一半民主黨及傾向民主黨的獨立選民都認為，若民主黨換人將更有機會勝出大選，該民調還顯示，假設由副總統賀錦麗與特朗普對決，前者的支持率僅落後特朗普兩個百分點，較拜登表現更佳。

拜登稱外訪頻影響辯論表現

拜登周二在弗吉尼亞州競選活動上，為其辯論表現欠佳辯護，稱在辯論前不久數次外訪，「跨越了約100個時區」，「我沒有聽幕僚的建議……之後差點在辯論台上睡着。這不是藉口，而是解釋」。他上月在兩周內先後訪問法國和意大利，他在意大利參加七國集團峰會後連夜飛往洛杉磯，在6月15日出席籌款活動，翌日返回華盛頓，然後在大衛營為6月27日的辯論備戰。《紐約時報》引述知情人士報道，歐洲之行令拜登感疲累，促使他的團隊將原定的辯論準備時間縮短了兩天。

（金融時報/路透社/紐約時報）

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