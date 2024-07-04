移英港人成部分選區關鍵少數

英國內政部數據指截至今年第一季已批出20.1萬宗BNO簽證申請，有約14.44萬人已從海外抵英。根據英國的選舉和移民相關法例，擁有「英聯邦公民」身分的「合資格」在英居民即有資格投票，這包括處於BNO簽證移英路徑首階段並已申請獲得「有限居留許可」（Limited Leave to Remain）的港人。

BNO簽證主申請人可登記為選民

根據以上規定，BNO簽證的主申請人可登記為選民並參與投票，惟附屬申請人要等歸化後才有投票權。

循BNO簽證移英的港人此前已在地方選舉有份投票，但對上一屆英國大選是在2019年舉行，因此移英港人到今屆才首次在大選投票。據當地港人組織統計，港人更傾向支持保守黨和自民黨，對工黨支持度不及英國整體環境，而且更關注各黨的對華和對港政策、保安。

調查：港人傾向支持保守黨自民黨

鑑於不少移英港人聚居於個別社區，他們在所屬選區隨時成為關鍵票源，當中最受注目的包括倫敦自治市鎮薩頓（Sutton）和位於倫敦西南市郊的沃金厄姆（Wokingham）。以薩頓為例，各黨派候選人6月中旬在當地跟數十名持BNO簽證港人及傳媒舉行座談會，候選人都表示支持融合工作和為移英港人提供安全環境等。在沃金厄姆，保守黨候選人德默里（Lucy Demery）曾在香港生活17年，她表明盼成為當地港人社區「最大、最有力的代言人」。

（美國之音/外交政策）