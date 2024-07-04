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保守黨多要員棄連任 辛偉誠卓慧思議席恐不保

【明報專訊】據英國獨立智庫政府研究所（IfG）統計，今屆大選有132名下議員放棄連任，當中原先議席佔多數的保守黨佔75人（另加4名以保守黨員身分當選但其後退黨的獨立議員），包括多名黨內重量級人馬。這點反映保守黨形勢惡劣，事實上該黨多名仍爭連任的新舊閣員面臨議席不保危機，包括現任首相辛偉誠和前任首相卓慧思。

類似放棄連任的情况在過往政黨輪替時也有發生，例如1997年有117名議員棄選，當中大部分來自選戰大敗的保守黨，而在工黨下台的2010年大選，該黨也佔約150名棄選議員的大部分。這次棄選的保守黨議員主要來自2010年的大批當選者，他們原佔過去5年保守黨下議員的25%。惟除此之外，還有許多不算太年長的前閣員決定放棄連任，例如前首相文翠珊、前副首相藍韜文、前防相華禮仕和前司法大臣高文浩等。

工黨極左派被迫棄選獨立出戰

另一邊廂，工黨則有內訌問題，前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）等部分極左議員被迫棄選或獨立出戰，反映現任黨魁施紀賢尋求摒棄極左路線，以吸納更多中間選民。前影子內政大臣艾德雅（Diane Abbott）因涉及種族主義的失言被下禁令，即使道歉和撤回言論，也一度未獲出戰原選區，直至黨內抗議才得到放行。然而，同樣涉及反猶言論爭議的郝爾彬，不得不改以獨立身分角逐1983年以來的舊選區，當地不少工黨成員不惜退黨或寧願被黨處分，也要續為郝爾彬助選。

施紀賢自接任工黨黨魁以來，一直嘗試在政策立場和言論上，跟郝爾彬時代更激進的路線劃清界線，其影子內閣在公共開支、福利、國際議題（例如以哈戰爭）等採取較軟化的立場。然而，也有因郝爾彬而支持工黨的選民坦言感到失望，仍投給工黨只因不想再見到保守黨執政。

（政府研究所/衛報/獨立報）

相關字詞﹕文翠珊 郝爾彬（Jeremy Corbyn） 英國工黨 英國保守黨 2024英國國會大選

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