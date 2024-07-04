改革黨聲勢回落 小選區制不利議席進帳

【明報專訊】在強硬脫歐派領軍人物法拉奇重出江湖領軍後，極右英國改革黨（Reform UK）一度氣勢更盛，甚至有個別民調指其支持度超過保守黨，法拉奇為此高呼將成為最大反對黨。然而，改革黨近期陷入種族主義和歧視女性的爭議，聲勢有所回落，到周二更有第二名改革黨候選人宣布停止競選改為支持保守黨。
再有候選人停競選 改撐保守黨
出戰倫敦東部韋斯咸與貝克頓（West Ham and Beckton）選區的戴維（Georgie David）解釋，對於法拉奇無力應對改革黨內「大部分」黨友候選人的「種族主義、對女性存在偏見和固執已見」問題，她感到沮喪和驚訝。惟她堅稱不相信黨內高級領導層是種族主義者。改革黨主席提斯（Richard Tice）反將矛頭指向保守黨，聲言對方派出「特洛伊木馬」滲透該黨，利用職位和安全議席誘使戴維叛變。
儘管民調走勢不俗，惟改革黨在下議院能取得多少議席，一直受到質疑，蓋因英國大選採取的小選區制，對該黨爭取議席並不有利。《經濟學人》的統計指出，儘管改革黨支持度迫近兩成，但按推算可能只贏得兩個議席，遠少於支持度勉強高於兩成惟料獲百席上下的保守黨。然而，如果保守黨最終成績太差，甚至在各個票倉不敵改革黨，英國政壇局勢將面臨大幅改寫。