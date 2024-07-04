英今大選 工黨強勢回朝在望 保守黨劣勢掙扎 辛偉誠自况「英格蘭歐國盃死裏逃生」

過去兩年的民調表明，工黨一直領先保守黨約20個百分點，無論保守黨無論如何努力競選，都未能改變這情況。具影響力的《星期日泰晤士報》、《金融時報》、《經濟學人》近日先後宣布支持工黨。《金融時報》在7月1日的社論表示：「保守黨已經走到盡頭。工黨必須獲得執政機會。」

《經濟學人》民調顯示，至7月2日，施紀賢領導的工黨支持率約40%，遙遙領先約20%的保守黨，極右「英國改革黨」以約17%支持率排第三。

民調推算工黨贏逾418席

民意調查機構Survation採用「多層回歸與事後分層加權」（MRP，使用大量全國樣本預測每個選區的結果，有助於在小樣本情況下提高預測結果精確性）技術，推算工黨將大獲全勝，贏得超過418席，即27年前貝理雅領導的工黨壓倒性勝利中獲得的席位數量。Survation預測，工黨的最理想情況是贏得517席，「下限」為447席，平均484席。

Survation預測，保守黨可能贏得34到99席，平均為64席。Survation分析，保守黨幾乎可確定在本次大選中獲歷來最低選票份額。自由民主黨則預計贏得49到73席，平均61席。英國改革黨將有7席進帳。

英國著名政治民意調查專家柯蒂斯周二告訴英國廣播公司：「在同一個地方遭遇兩次雷擊的可能性，比辛偉誠繼續擔任首相的機率還要大。」不過，辛偉誠周二堅稱會「為每一張選票而戰，直至競選最後一刻」，期望像英格蘭男子足球代表隊在歐國盃16強對斯洛伐克最後反敗為勝。辛偉誠在周日晚該場賽事完畢後在社交媒體上寫道：「不到最後，不見分曉。」

在選前最後衝刺階段，辛偉誠一直警告工黨可能獲得「超級多數」（supermajority）議席，警告選民在「不受限制且不受問責」的工黨政府下，將面臨更高的稅收和移民問題。

不過，《金融時報》周三報道，儘管選前幾天辛偉誠將「超級多數」作為競選核心內容，但他的警告在絕大多數保守黨選民中並未產生太大影響。周二發布的Ipsos和《金融時報》的民意調查顯示，僅28%的保守黨選民表示他們支持辛偉誠是因為擔心一旦保守黨被趕下台，稅收會增加。

黨友批辛偉誠變相提前認輸

有英國傳媒質疑辛偉誠提出的「超級多數」說，指出「超級多數」通常在美國政治中使用，指的是三分之二多數，國會一些重大立法行動需要超級多數票方能通過，但「超級多數」概念不適用於英國議會。在英國，在大選中贏得多數席位的黨派執政，執政黨試圖通過的法案很少遭遇失敗。

去年11月被辛偉誠免職的前內政大臣柏斐文（Suella Braverman），周三向《每日電訊報》表示，辛偉誠警告工黨可能取得「超級多數」，似乎是變相承認保守黨將在大選落敗。她說：「周四的投票完全是關於組建足夠強大的反對派。我們需要知道大難臨頭：一切已經結束，我們需為成為在野派的現實和挫折做好準備。」

（經濟學人/法新社/路透社/金融時報/天空新聞）