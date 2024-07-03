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澳令網企定規範保護兒童 阻接觸色情內容不當資訊

【明報專訊】澳洲政府負責網絡安全監管工作的網絡安全專員（eSafety Commissioner）周二（2日）表示，已要求網絡企業在6個月內制定可執行的規範，說明要如何阻止兒童在網上接觸到色情內容及其他不當資訊，否則將面臨當局強制規管。

網絡安全專員格蘭特（Julie Inman Grant）在聲明表示已要求網企業界制定如何保護兒童的規範，說明如何保護兒童免受高影響力內容及自殺、飲食失調等主題影響。初稿須在今年10月3日或以前提交予網絡安全專員，12月19日或之前提交最終版本，而有關規範內容需經過公眾諮詢。

業界所定的規範需涵蓋應用程式（App）商店及應用程式、網站包括成人網站、搜尋引擎、社交媒體服務、網絡服務供應商、即時通訊、線上約會服務等。當中保護兒童免受色情內容影響的措施可包括年齡驗證、預設家長控制，及有軟件能模糊或過濾色情內容。

未達要求將面臨強制規管

規範將由澳洲數碼產業協會、通訊聯盟、互動遊戲及娛樂協會等組織一同設計。格蘭特稱，如果業界制訂的規範未達要求，根據《網上安全法》，她有權為業界制定法規。今次是網絡安全專員提出的第2階段業界規範要求，早前網絡安全專員接納了有關網絡企業如何阻止散播恐怖主義及兒童性剝削內容的規範。

Google Meta稱與當局合作

Google發言人稱該公司將與業界就新法規緊密合作；facebook和Instagram母公司Meta發言人稱，他們將繼續與網絡安全專員有建設的接觸。有多間大型網企為會員的業內機構DIGI稱，期待繼續與政府和網絡安全專員合作；至於社交平台X未有即時回應。

（路透社/衛報）

相關字詞﹕網絡安全專員 保護兒童 網絡安全 澳洲

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