日本內望：東京眼中的俄朝接近／文：張望

遠東1905年體制的延續

日本防衛省防衛研究所主任研究官千千和泰明在2023年初發表的一篇文章中曾提出，東北亞地區自20世紀初日俄戰爭以來就一直存在着「遠東1905年體制」，這個體制在地緣政治上將至關重要的朝鮮南部和台灣同屬一個陣營，形成了東北亞秩序的原型。戰後，美國取代舊日本帝國接管了其大部分勢力範圍，朝鮮半島的三八線和台灣海峽成為東西對立的軍事邊界線。這些邊界線的維護成為美國東亞冷戰政策的支柱，形成了類似於明治日本所創立的帝國圈結構，而且在其軍事維護方面，日本可以主要依賴於美軍及其盟國。因此，千千和泰明認為自日俄戰爭以來的「遠東1905年體制」在戰後基本得以維持，至今未變。 如今，俄國放棄了近20年來支持聯合國對朝制裁的政策，轉而明確支持朝鮮。這對千千和泰明提到的「遠東1905年體制」來說是重要挑戰。

從日本內部角度來看，遠在歐洲的俄烏戰爭令俄朝接近，是東京始料不及的。在安倍時代的2013年，日本首次制定了《國家安全保障戰略》，當時的定位是：強調與俄羅斯的合作「極為重要」。安倍作為現實主義戰略家思路明確，即日本無法同時和中俄兩個大國正面對抗，因此日本將朝鮮視為「威脅」，穩住俄羅斯，而對中國採取相對和緩的政策（尤其是在2017-2020年），被稱為「1.5正面」戰略。然而，2022年俄烏戰爭爆發，「鵺」首相岸田作為「狀況對策型」領袖缺乏深思熟慮，修訂《國家安全保障戰略》將朝鮮、中國和俄羅斯都列為對手。日本國內有觀點認為，這已經不是1.5正面戰略，而是1對3的正面硬碰硬。如果未來美國對東亞同盟體系三心二意，這場發生在歐洲的俄烏戰爭反而會令日本陷入前所未有的戰略困境。

俄朝接近未必對中國有利

不過，日本國內輿論也認為俄朝接近也未必對中國有利。第一，朝鮮與俄羅斯積極推進軍事合作，中國如果加入俄朝三國框架，將導致美日韓同盟關係愈發緊扣，勢必加劇東亞國際關係緊張，恐怕令中國陷入國際孤立；第二，俄羅斯向金總書記提供全面戰略伙伴關係的大禮，以換取從朝鮮獲取彈藥供應歐洲的烏克蘭戰場。而朝鮮則會向俄羅斯要求提供導彈和核技術。一個掌握先進核技術的朝鮮平壤在得到俄方援助後可能主動挑釁美國在東北亞的軍事存在，改變朝鮮半島的平衡現狀，恐怕會令中國失去在東北亞的緩衝區。

張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授