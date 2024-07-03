北約擬新部署長期援烏 防特朗普極右風

派文官駐基輔 在德設新指揮部

報道稱，北約正在德國威斯巴登設立新指揮部，協調向基輔提供軍事裝備和訓練烏克蘭軍隊的工作。這個名為「北約對烏克蘭安全援助和訓練」的行動，由來自美國及其他北約成員國近700人員組成，接管自2022年2月俄軍侵烏以來一直由美軍負責的大部分任務。至於新派駐基輔的高級文官將主要負責烏克蘭的長期軍事現代化需求和非軍事支援，並與威斯巴登新指揮部及布魯塞爾的北約總部建立聯繫。

這些新措施已制定數月，但隨着美國總統拜登上周在大選辯論表現欠佳，以及特朗普屢抱怨美國在援烏上花費太多後，這些新舉措現變得更加緊迫。美國前駐北約大使達爾德（Ivo Daalder）表示，作出有關改變主要原因之一，是防止特朗普重返白宮後影響援烏，「培訓和援助事宜的管理將由北約負責，而非華府。因此，即使美國減少或撤回支持，這項工作也不會取消」。另一美國前駐北約大使盧特（Douglas Lute）表示，面對潛在的各國政治變化，無論是美國、法國、英國甚至歐盟的選舉結果，新措施能確保援烏的持續性。極右政黨最近在法國、荷蘭甚至整個歐盟贏得選民支持。

美國現任和前任官員表示，這些措施將使北約更好地協調西方國家軍援烏克蘭的努力，且目標是使烏軍更像北約軍隊。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）