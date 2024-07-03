拜登倘退選未必有利 特朗普陣營停煽火

美國布朗大學政治學教授席勒說：「特朗普絕對希望拜登當他的競爭對手，就像拜登陣營向來希望對手是特朗普一樣。他們從對方弱點上，看到（對自己選情）實際優勢。」

不跟着起哄要求拜登退選，也讓特朗普有機會讓傳媒體焦點從他的官司轉移到民主黨內部激烈分歧上。共和黨策略師邦讓說：「民主黨現正自掘墳墓，特朗普陣營又何必從對方手上搶去鏟子？拜登心智狀况成為外界焦點的每一天，都是特朗普選戰成功的一天。」

「水門案」記者：過去半年拜登明顯衰退

此外，揭發「水門案」的美國資深記者伯恩斯坦（Carl Bernstein）在周一（1日）播出的美國有線新聞網絡（CNN）節目中表示，多名接近總統拜登的消息人士透露，拜登在辯論上的差勁表現「並非單一事件」，過去半年來他已出現明顯的認知及生理衰退迹象。

（法新社/CNN）