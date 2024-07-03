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最高院豁免權裁決 利特朗普司法戰 律師促撤「掩口費」案定罪裁決 檢方同意押後判刑

【明報專訊】美國最高法院周一（1日）因應前總統特朗普提出，撤回下級法院早前剝奪其總統刑事豁免權的請求，作出了對特朗普有利且對該國意義重大而具爭議的歷史裁決。最高院認定總統任內行使核心憲法權力有「絕對豁免權」，免受刑事追訴；其他職責範圍內的公務行為則應有「推定豁免權」。特朗普在社交媒體大讚裁決為「憲法與民主的大勝」，其律師現因應豁免權判決，尋求紐約法官撤銷特朗普因「艷星掩口費」一案而被判偽造商業紀錄罪成的定罪裁決；該案檢控官周二同意押後原定7月11日的判刑。

特朗普在2020年11月尋求連任失利。美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）指控他當時意圖推翻選舉結果，引發支持者2021年1月6日在國會山莊騷亂，在2023年8月對他提出4項聯邦重罪起訴。位於華盛頓的聯邦上訴法院今年2月裁決，駁回特朗普一方提出他擔任總統期間涉嫌犯罪享有豁免起訴的主張；特朗普同月向最高法院上訴。

行使核心憲法權力有「絕對豁免權」

美國最高法院周一最終作出對特朗普有利的裁決。9名大法官以6：3票數通過，認定總統任內行使核心憲法權力有「絕對豁免權」，免受刑事追訴；其他公務行為應有「推定豁免權」，除非證明這些行為非公務；非公務（私人）行為則沒有豁免權。

最高法院周一的裁決指出，特朗普在2021年1月6日國會騷亂當天的言論和社交媒體活動均屬於「官方行為」，不過仍需交給下級法院釐清其他部分——例如特朗普跟其副總統彭斯的通訊是否在公務行為範圍。此外，法官裁定特朗普及其顧問的私人紀錄「不得在審判中被接納為證據」。最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）表示，此類證據不應在審訊中被容許，因為這將「允許檢察官間接做他不能直接做的事情——邀請陪審團審視總統免於被起訴的行為」。後者對特朗普有利，該宗官司亦幾乎確定不會在今年11月大選前審理。

羅伯茨在主要意見書中寫道：「我們的結論是，根據我們權力分立的憲法結構，總統權力性質要求前總統在任職期間享有一定程度的豁免權，免受因公務行為受到刑事起訴。」

羅伯茨同時指出：「總統的非公務行為不具豁免權，而且並非總統的所有行為皆為公務行為。總統並非凌駕法律……總統仍可因搶劫酒舖而受到起訴，但不能因為在憲法規定的權力範圍內做出的任何決定而受到起訴。」

不過，最高法院3名自由派大法官主張，美國憲法並未保護前總統涉及犯罪或有背叛國家的行為時，可免受追訴。他們批評6名保守派大法官為總統「創造」出既無法源依據、沒先例、也不合理的豁免權，讓總統凌駕於法律上，「就像是一把上膛的武器」，可供任何想把自己利益置於國家利益上的總統使用——即使是為達成邪惡目的，這將為民主帶來重大災難，長遠後果嚴峻。

3自由派大法官批不合理 拜登：危險先例

現總統拜登周一在白宮回應最高法院最新裁決。他稱周一的裁決「幾乎肯定意味着總統的行動沒有限制。這是一項全新的原則，也是一個危險的先例」。他說：「我國建立在沒有美國國王的原則之上……沒有人可以凌駕於法律之上，連美國總統也不行。」他指美國人民必須決定是否要再次將總統職務託付給特朗普，「現在知道他將更肆無忌憚，隨心所欲」。

（紐約時報/路透社/法新社/衛報）

相關字詞﹕美國最高法院 豁免檢控權 刑事檢控 特朗普官司 2024美國總統大選

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