拜登家人齊撐續戰 民調：72%選民認為不宜續任

《紐時》前天引述知情人士報道，「整個總統家庭都團結」支持拜登，沒人認為並討論過拜登應退選，指他應「站起來繼續戰鬥」。其中上月11日被裁定3項非法擁有槍械罪成的亨特（Hunter Biden）是最強烈懇求拜登抵住退選呼聲的家庭成員之一，他希望父親能向外界展現「鬥志旺盛和掌握事實」的一面，而非上周四晚與特朗普辯論時錯漏百出和老態龍鍾的模樣。家人們亦願意為挽救拜登選情出一分力，而最少一名孫輩表示有意加入拜登競選團隊，聯絡網紅幫忙拉票。

哥倫比亞廣播公司（CBS）周日委託調查機構益普索（Ipsos）所作的民調顯示，有72%已登記選民認為拜登不具備當總統的精神和認知健康，比辯論前同類調查的65%急升7個百分點。45%的民主黨支持者認為拜登應退選，由其他人選代表該黨出戰總統。

辯論失利 有金主歸咎3競選幕僚

另一方面，跟拜登最年幼胞弟弗蘭克關係密切的民主黨其一最主要金主摩根（John Morgan），則把拜登上周四辯論表現失利歸咎於後者3名競選幕僚，稱拜登遭「過度指導和操練」。《紐時》指拜登家人亦質疑3名競選幕僚的表現，包括不解為何在排練時要年屆81歲的拜登強記太多數據。他們也不滿拜登上鏡的妝容太「蒼白無神」。

（紐約時報/彭博社/BBC）