特朗普「總統官方行為」 美最高院裁豁免檢控

最高法院以6:3票得出以上裁決，首席大法官羅伯茨（John Roberts）在裁決書中寫道，根據美國憲法，總統可就其任內的「官方行為」，享有部分免於刑事檢控的權利」，因此特朗普「在其（總統）核心憲制權力下的舉動，必絕對獲此豁免權」。

羅伯茨續指出，特朗普總統期內所作的「非官方行為」不享有檢控豁免權，指並非他所有的行為都屬「官方」，且強調特朗普「非凌駕於法律之上」。羅伯茨又指出，如前總統在任內的官方行為持續受刑事檢控審查，則「行政體系的獨立性或會遭受顯著損害」。

下級法院審訊釐清「官方行為」

最高法院多數意見認為，審理推翻大選結果案的聯邦地區法院今後須按上述裁決，評估案中特朗普哪些被指所涉行為屬可享豁免檢控的「總統官方行為」，或需要加開聆訊。羅伯茨指此前下級法院判處特朗普全面不享總統豁免檢控權時，缺乏「對事實分析」。

投反對票的自由派法官傑克遜（Ketanji Brown Jackson）則在異議書中，批評裁決「只對政府最具權力的官員提供豁免檢控，將開啟危險先例」。

特朗普於裁決後在旗下社交平台Truth Social發文，稱「（這是）我們（美國）憲制和民主的重大勝利。（我）以作為一名美國人為傲！」民主黨拜登競選陣營則指裁決「並不改變特朗普以重罪犯身分競選的事實」。

美國有線新聞網絡（CNN）法律分析員霍尼格（Elie Honig）稱，特朗普已不大可能於11月7日大選前，就上述聯邦案件受審，但最高院裁決勢將影響他於喬治亞州被控推翻大選結果的地方案件進程。

特朗普目前仍身負4宗刑事案件檢控在身，除上述兩案外，還有一宗「不當處理機密文件案」，以及被判罪成的在「掩口費案」中偽造商業紀錄。

（CNN）