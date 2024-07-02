法議會選舉極右勝首輪 中左力阻上台 馬克龍籲次輪策略投票 防國民聯盟過半數

投票率66.71%新高 執政聯盟得票第3

法國這次提前舉行的國會選舉，首輪投票錄得自1997年67.92%以來國會選舉最高的66.71% 投票率。法國內政部周一公布點算結果，極右「國民聯盟」（RN）以33.15%得票一如所料領先，其次是得票率佔27.99%的左翼「新人民陣線」（NFP），而總統馬克龍為首的中間派執政聯盟「同在」（Ensemble）得20.76%。

周日晚巴黎市內共和國廣場聚了數千名反極右的民眾，現場氣氛隨着開票反映國民聯盟的強勢得票，變得異常陰鬱。巴黎和里昂周日晚出現反極右示威。

惟在國民聯盟領袖馬林勒龐參選的北部選區埃南─博蒙（Henin-Beaumont），其支持者興奮得開香檳、揮國旗、唱《馬賽曲》慶祝。馬林勒龐說：「第二輪投票將具決定性。為了邁向國家所需的改革，我們需要成為國會絕對大多數。」

在首輪得票過50%而當選者僅76人，國民聯盟、新人民陣線、同在分佔39人、32人和2人。餘下選區得票超過12.5%的候選人可躋身第二輪選舉。這當中出現3人可出線的選區，史無前例地多達306個，這情况可使極右的國民聯盟更易當選。

次輪逾五成選區三方鬥法 有利極右

法國有中、左派合力遏阻極右勢力上台的往例，稱為「共和國陣線」（Republican Front）。為增加壓倒國民聯盟的出線機會，排第3位的中、左派出線者可能會被勸退。總理阿塔爾警告極右勢力已「立在權力之門前」，須阻止他們贏得過半數。極左政黨「不屈法國」（LFI）黨魁梅朗雄表示，如果他的政黨包尾，在最有利於任何黨派擊敗馬林勒龐的候選人的情况下，他的政黨就會退出。他說：「我們的方針簡單易明：一票都不多給國民聯盟。」左翼聯盟要員格盧克斯曼說：「我們有7天時間讓法國免於災難。」

然而今屆選舉能否達成這種政治交易卻出現前所未見的不確定性。此外，馬林勒龐近年已改變了國民聯盟在許多法國人心中以種族主義和反猶太主義掛帥的形象，在競選期間還從生活成本高企、移民日增等民生問題入手，成功激起了選民對馬克龍政府的憤怒。

坐擁絕對大多數議席的政黨可輕易通過所想通過的法案或阻撓政府施政。巴爾代拉在選前表示準備好一旦其政黨贏得大多數國會議席便任「共治政府」總理。不過，當該黨縱為國會最大黨卻不夠議席完全控制國會時，他表明不會與馬克龍的中間派聯盟或是左派聯盟組織少數派政府。按此情况，法國將出現懸峙國會令政治膠着。

（法新社/路透社/BBC）