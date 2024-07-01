印尼擬收華貨兩倍關稅 稱應對美中貿戰下傾銷 設壁壘自保

印尼貿易部長哈桑（Zulkifli Hasan）上周五透露加徵關稅的原因，是因見中國面對中美貿易戰等而出現供應過剩，遂「轉將貨物向印尼等東南亞市場傾銷」。他說：「美國可以向進口陶瓷或衣服徵收200%的關稅，我們也可照做，確保我國中小企和工業得以經營、蓬勃下去。」

哈桑表示，其部門正在草擬新法規，盼解決持份者對現行規例不足以保障印尼本土工業抵禦中國製產品源源流入的憂慮，當局只待相關規定落實，向中國生產貨物加徵關稅的政策便將生效。

擬涵蓋紡織家電陶瓷

印尼紡織協會（API）上周也促請政府加快於本月起實施針對進口紡織品的反傾銷進口稅（BMAD），為印尼國內和進口紡織品創造公平的競爭環境，尤其是對中國產品。印尼紡織協會行政總監達南（Danang Girindrawardana）說：「進口紡織品的質料、款式、種類跟本地貨類似，但價格便宜了50%至70%。這狀况不合邏輯和不可持續。」

《印尼商報》上周三報道，印尼總統佐科最近在內閣會議上表示，政府須正視紡織製衣廠倒閉或企業面臨大規模裁員的問題。印尼商務部正研究修例，對紡織及紡織製品、成衣、家電、鞋類、陶瓷、袋類，加徵進口關稅保障措施及反傾銷稅。不過該國工商企業除了面對入口商品大量湧入市場，還有貨幣貶值、原材料價格上漲等難題。

面對美歐及部分國家的指控，中國外交部多次重申，「中國產能過剩衝擊世界市場」是偽命題，貿易保護措施只會破壞產供鏈的穩定暢通，拖累全球經濟轉型和發展。

（印尼安塔拉通訊社/印尼商業新聞）