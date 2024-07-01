以軍再炸南北加沙 6巴人死包括兒童

居民表示，以軍坦克4天前重新進入加沙市舒加艾耶（Shejaia）後，向幾座房屋發射炮彈，導致多個家庭被困。以軍表示，他們在舒加艾耶區的行動中，過去一天擊斃了幾名巴勒斯坦槍手，檢獲武器，並打擊軍事基礎設施。以軍前日宣布兩名以色列士兵在加沙北部喪生。

數萬名巴勒斯坦人逃離舒加艾耶區。以軍表示他們在地面和地下隧道與哈馬斯和「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Islamic Jihad，簡稱傑哈德）的武裝分子激戰。

哈馬斯和傑哈德的武裝力量稱，在舒加艾耶和拉法兩地發生了激烈戰鬥，他們的戰士向以色列軍方發射了反坦克火箭和迫擊炮彈。

美媒稱白宮提新停火措辭 哈：無進展

美國新聞網站Axios前天（6月29日）報道，知情人士透露，美國近日就人質釋放和停火協議的部分內容提出了新的措辭，以努力消除以色列和哈馬斯之間的分歧並達成協議。報道指焦點落在協議方案的第8條，涉及以哈之間在第一階段協議實施期間，就第二階段協議制定確切條件而展開的談判，其中包括在加沙實現「可持續平靜」。知情人士表示，哈馬斯希望談判集中在以軍將釋放的巴人囚犯數目和身分；以方則希望能在談判期間提出加沙去軍事化等問題。

身在黎巴嫩的哈馬斯官員哈姆丹前日證實，6月24日已收到最新方案，但指內容了無新意，坦言目前談判並無實質進展。

（法新社/路透社/Axios）

（以色列-哈馬斯戰爭）