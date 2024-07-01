幹部戴金正恩襟章 學者：加速「造神」

料修憲改黨規 號「思想時代領導者」

朝鮮立國以來，作為統治者的金日成、金正日父子一直通過營造個人崇拜來鞏固權力。不過金日成是1970年11月首次推出肖像襟章；其子金正日的肖像襟章雖於1992年2月其50歲生日已推出，但延至1994年金日成身故後，朝鮮人才別上，幹部更遲至2000年起佩戴。而孫輩金正恩現在開始這樣做，是在他上台12年後。朝鮮官媒今年早前公開的照片顯示，已有金正恩的肖像相與金正日、金日成的肖像相並列懸掛。4月，朝鮮中央電視台播放讚揚金正恩是「親切父親」、「偉大領袖」的宣傳歌曲。

8屆中央委員會第10次全體會議於上周五召開。金正恩在會上指出在今年上半年黨和國家政策執行過程中，有「阻礙全盤經濟走上穩定可持續發展軌道的一些偏向問題」。他對於「地方發展20×10」等重點項目落實的速度表示不滿。

「地方發展20×10」是金正恩1月15日在第14屆最高人民會議第10次會議上公布的振興地方經濟政策，爭取每年在20個地區建造現代化工廠，在未來10年內進一步提升全國人民的生活水準。

此次全體會議旨在總結今年上半年在國內外獲得的成果，並檢查下半年各項政策推進方向。外界尤其關注，此次全體會議會否有針對6月19日普京訪問平壤時朝俄簽署的《全面戰略伙伴關係條約》，就朝俄具體合作方案有何決定等後續措施。

（韓聯社/路透社/Newsis）