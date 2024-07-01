兩院改選憂拖後腿 黨友保持距離

北卡羅萊納州長庫珀（Roy Cooper）和州檢察長斯坦（Josh Stein）上周五為拜登站台拉票時，完全沒有提及他之前一晚差勁的辯論表現，庫珀提醒在場人士，今屆大選並非只尋求理想的總統，而是決定其心中美國的路向。在賓夕法尼亞州激戰選區尋求連任的民主黨眾議員卡特賴特（Matt Cartwright）嘆道：「選民知道我跟任何在白宮的人都不一樣。」同尋求連任的華盛頓州民主黨眾議員格呂森坎普佩雷斯（Marie Gluesenkamp Perez）則早已在廣告中挑戰拜登，並籲跟共和黨合作保衛飽受非法移民侵擾的美國南部邊界。

「庫克政治報告」（Cook Political Report）總編輯沃爾特（Amy Walter）則認為，如特朗普大機會當選總統，選民或會尋求平衡其權力，令民主黨國會議員候選人的支持度有機會增加。

（華爾街日報）