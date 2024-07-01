拜登金主打退堂鼓 取消籌款會 勸退聲未息 擬家庭會議商進退

拜登夫婦上周五先在北卡羅萊納州首府羅利出席一場造勢集會，當晚到紐約市曼哈頓拉票和籌款，翌日轉到同市海灘城鎮漢普頓，以及新澤西州共出席兩場活動。在漢普頓由著名對冲基金經理羅森斯坦伉儷主辦的籌款會上，拜登向台下約100名出席人士表示：「我明白（你們）對辯論的憂慮……但假如我認為自己無法勝出，便不會參選。」

吉爾同場表示拜登非但為總統的合適人選，更是勝任該職位的「唯一人選」。她前一晚在曼哈頓格林威治村由性小眾組織舉辦的拉票和籌款活動上指曾在辯論後私下安撫拜登，告訴丈夫：「你看，喬（拜登名字Joe），我們不會讓90分鐘（辯論時間）定義你過去4年作為總統的表現。」上周六晚在住所為拜登舉辦籌款活動的新澤西州長墨菲（Phil Murphy）表示，雖然拜登正「風頭火勢」，但在場人士「1000%支持」他。

拜登四出安撫 金主：台下悶悶不樂

然而《華爾街日報》報道，有出席其中一場周末活動的捐款人稱，他曾打算當面叫拜登退選，但未有機會那樣做，形容台下出席人士表情顯得「悶悶不樂」。另有部分金主投訴有活動程序受過度控制，拜登發言時全程照稿讀，甚少機會能跟對方作有意義交流。拜登等人乘車到漢普頓時，沿途有民眾示威勸其退選，其間一張標語牌寫着「我們愛你，但是時候（退選）了」。

經費遭超越 少特朗普1.8億

《紐時》上周六報道，一名矽谷捐款人原計劃在夏季為拜登舉辦籌款活動，但已決定取消，英國《金融時報》亦稱，一個陣營準備抽起所有捐款。《紐時》指數月前拜登的競選經費曾比特朗普多約1億美元（約7.8億港元），上月初已被後來居上，落後2300萬美元（約1.79億港元）。

現時除非拜登主動退選，否則難以在8月底舉行的民主黨全國代表大會前撤退他，有捐款人對下一步能採取什麼行動讓該黨翻身一籌莫展，其他人則觀望短期民調變化，期望如果支持度變差，可以勸退拜登。《紐時》和路透社報道，最主要金主正下令政治顧問研究民主黨推選總統候選人的複雜規例，尋求有否辦法將拜登逼退，亦有金主積極找方法聯絡吉爾，希望她幫助勸拜登退下來。NBC昨引述5名知情人士報道，拜登擬周日在大衛營召開家庭會議，慎重商討是否應繼續參選。

（紐約時報/金融時報/路透社/彭博社/華爾街日報）