草根移民後代 助反移民RN洗白 28歲「完美女婿」勢任總理

馬林勒龐門生 有潛力爭總統

國民聯盟前身是國民陣線，自1970年代由馬林勒龐之父勒龐創辦，一直鼓吹種族主義、反猶太主義、反穆斯林，惟在馬林勒龐主導下，該黨為爭取主流選民而修正路線，政策取向靠攏中間派。到馬林勒龐的門生巴爾代拉於2022年高票當選為該黨首個「非勒龐」主席，承接其政策不淡化反移民主場，卻不過分強調。

巴爾代拉自稱是擁抱法國文化與文明的「良好移民」代表。他提出非洲移民對法國文化構成威脅，並認為白人、基督教歐洲人正在被穆斯林或非西方移民取代，但聲稱不會阻撓尋求庇護之人。法國《世界報》報道，許多人觀察到巴爾代拉利用自己的移民背景來反駁該黨種族主義的說法。

1995年生於法國的巴爾代拉，父親是擁有阿爾及利亞血統法國人，母親是幼時從意大利移居法國的移民。他在新移民、草根聚居的巴黎北部市郊塞納-聖但尼，由收入微薄的單親媽媽撫養。他憶述公寓周圍充斥販毒、伊斯蘭原教旨主義分子。該區也常出現歧視問題，包括2005年兩名北非裔男子在躲避警察無故截查時意外身亡，掀起以非裔青年為主的反警暴騷亂。他自稱是那場2005年騷亂「餘燼」中長大一代。生活環境驅使他16歲加入國民陣線，甚至放棄在著名索邦大學攻讀地理，投身政治活動。

謙遜擅用TikTok 受年輕人歡迎

巴爾代拉2019年當上黨副主席及歐洲議會第二最年輕的議員。他面對選民表現謙遜，加上擅用TikTok等社交平台，上載他與政治對手妙語連珠的片段和自拍照，深受年輕人歡迎。

不過英國威斯敏斯特大學的法國研究學者洛特姆（Itay Lotem）認為，馬林勒龐揀選巴爾代拉接班，為的是他謹遵黨路線卻無個人想法，有一副非常討好的面孔，很適合馬林勒龐洗底又易於控制。法新社報道，巴爾代拉曾與馬林勒龐姨甥女拍拖，馬林勒龐視他如「養子」。

（法新社/紐約時報/衛報）

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