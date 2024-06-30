法議會今選舉 極右進帳成焦點 總統馬克龍籲合力阻左右兩極引爆「內戰」

國民聯盟可望成最大黨 執政聯盟排第三

因應今年6月9日法國歐洲議會投票中，極右翼民族主義政黨國民聯盟擊敗了執政的中間派政黨，總統馬克龍遂宣布提前原定2027年舉行的國會選舉，希望能集結力量壓倒極右勢頭。一般情况下，首輪選舉結束投票當晚深夜就會有近乎全部議席的結果。而據上周五公布的最後選前民調顯示，國民聯盟可望作為國會最大黨，得票率達35%至37%。第二位是左翼政黨聯盟新人民陣線（New Popular Front，NPF），估計可得27.5%至29%選票。第三位才是馬克龍領導的中間派執政聯盟「同在」（Ensemble），推測得票約在20%、21%。

恐現「共治政府」 懸峙國會衝擊政經

若選舉結果接近這民調預測，法國將出現懸峙國會。不過倘若國民聯盟及盟友在國會577席中，最終能擁佔超過289席的過半，總統馬克龍便得與不同政治理念的國民聯盟黨籍總理合組「共治政府」（cohabitation）。無論上述哪一情况，法國都將陷入一段時間的政治混亂或僵局，甚至衝擊經濟。6月巴黎股市錄得了兩年來最大的單月跌輻，跌了6.4%。有法國商界調查顯示，36%中小企押後投資和招聘，因為擔心選後出現國民聯盟或NPF當選勝出新的政局對經濟存在衝擊。

法國總統馬克龍上周一在一個播客節目提出，無論極右國民聯盟抑或左翼NPF成員之一、由梅朗雄領導的極左政黨不屈法國（LFI）哪方贏出國會選舉，均可能引爆「內戰」。競選期間，馬克龍和總理阿塔爾的陣營尤其針對攻擊國民聯盟，強調國民聯盟的激進觀點，從種族、同性伴侶、氣候變化主張，謂其經濟政策將領法國「邁向災難」。

馬林勒龐稱國民聯盟控制國會非「末日」

不過國民聯盟領袖馬林勒龐日前說：「我們都是理性的人。（假如我們當選上台）大家應該停止認為世界會走向末日。」該黨在她的領導下已經過清除反猶黨員出黨、提拔有移民背景的28歲巴爾代拉任黨主席，大大改變形象，並由昔日強調種族主義，變為自居「受壓迫普羅大眾的捍衛者」。儘管該黨依然極之反移民，包括主張削減或取消給予非法國人的福利、收緊入籍條款。國民聯盟亦強調解決安全和高生活成本問題，大幅削減燃料、電力和天然氣稅，以及主張撤回將退休年齡降至60歲等部分馬克龍政府決定，反對派兵和供武予烏克蘭等。

左翼NPF則主張下調退休年齡，加強保護申請庇護者和氣候難民，主張有強而有力的氣候政策。

（法新社/衛報/BBC）