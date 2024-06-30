伊朗大選改革派鬥強硬派 7．5次輪決勝

伊斯蘭革命以來最低投票率

內政部發言人表示，經點算約2453萬選票後，佩澤什基安（Massoud Pezeshkian）得票約1040萬，賈利利（Saeed Jalili）獲947萬票，兩人將進入周五的決選。《金融時報》指出，一般情况下強硬派候選人會在選民投票前不久退選，轉而支持領先的候選人，惟賈利利跟支持度排第三的伊朗議會議長卡利巴夫都沒有退讓，導致攤薄了保守派選票。

伊朗有6100萬合資格選民，政府原希望藉高投票率，抵消民眾對經濟問題、政治和社會自由受限制的不滿所引發的政權合法性危機，惟內政部公布，今次投票率約四成，是自1979年伊斯蘭革命以來，總統選舉最低投票率。

由於最高領袖哈梅內伊就國家最重要事務有最終決定權，下任總統預計不會在核計劃或支持中東地區民兵組織方面帶來有重大政策轉變，但負責政府日常運作總統可影響外交和國內政策基調。

在4名候選人之中只有佩澤什基安被視為改革派，他主張與西方緩和關係、經濟改革、社會自由化和政治多元化，他前日在投票後說：「我們尊重頭巾法，但絕不能對婦女採取任何騷擾或不人道行為。」他所指的是2022年女子阿米尼涉違反頭巾法在拘留期間猝死案件。至於賈利利一旦勝選，有分析警告他或更嚴格執行社會限制，並更敵視與美國及其他西方大國的任何接觸。佩澤什基安曾表示對跟西方談判持開放態度，但賈利利向支持者稱，他會「利用現有經濟潛力，讓敵人後悔制裁伊朗」。

（金融時報/法新社/路透社）