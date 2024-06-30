特朗普盟友向日韓保證 延續應對中朝

特朗普的政策顧問過去數周向日韓官員表示若特朗普勝選，將支持日韓兩國就緩和關係，及推動軍事、經濟及外交合作以緩解全球緊張局勢的工作。其中前國家安全委員會（NSC）幕僚長弗萊茨（Fred Fleitz）6月到訪日本，跟國家安全保障局長秋業剛男等會面，他指曾向日方官員稱「聯盟將會強大，稱特朗普意識到美國須與盟友密切合作，以捍衛他們利益」。

路透社指在拜登於上周四辯論表現「災難」後，特朗普一方跟日韓官員的接觸顯得額外重要，因可能把未決定投票意向的選民推向特朗普。特朗普盟友亦提出其他外交政策計劃，包括烏克蘭和平計劃和重組北約資金計劃，但對日韓的保證則更進一步，因其中包括與外國官員直接對話。

不過特朗普競選團隊高級顧問拉奇維塔（Chris LaCivita）稱根據他對特朗普的理解，指無人有權代表他與外國政府對話及作出承諾。韓國外交部指3國合作「不僅必要，亦是自然的」，而有關工作在包括上屆政府期間得到美國民主共和兩黨支持。至於日本外務省稱正關注美國大選，但無法作出單獨評論。

拜登團隊發言人及日本外務省拒絕進一步回應路透社查詢。

（路透社）