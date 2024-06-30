明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

特朗普盟友向日韓保證 延續應對中朝

【明報專訊】路透社上周五（28日）引述來自5名共和黨人及日韓官員的消息報道，美國共和黨總統選舉參選人、前總統特朗普的盟友向日本及韓國的官員保證，指特朗普一旦當選，將延續拜登政府加強3國關係的工作，以應對中國及朝鮮。

特朗普的政策顧問過去數周向日韓官員表示若特朗普勝選，將支持日韓兩國就緩和關係，及推動軍事、經濟及外交合作以緩解全球緊張局勢的工作。其中前國家安全委員會（NSC）幕僚長弗萊茨（Fred Fleitz）6月到訪日本，跟國家安全保障局長秋業剛男等會面，他指曾向日方官員稱「聯盟將會強大，稱特朗普意識到美國須與盟友密切合作，以捍衛他們利益」。

路透社指在拜登於上周四辯論表現「災難」後，特朗普一方跟日韓官員的接觸顯得額外重要，因可能把未決定投票意向的選民推向特朗普。特朗普盟友亦提出其他外交政策計劃，包括烏克蘭和平計劃和重組北約資金計劃，但對日韓的保證則更進一步，因其中包括與外國官員直接對話。

不過特朗普競選團隊高級顧問拉奇維塔（Chris LaCivita）稱根據他對特朗普的理解，指無人有權代表他與外國政府對話及作出承諾。韓國外交部指3國合作「不僅必要，亦是自然的」，而有關工作在包括上屆政府期間得到美國民主共和兩黨支持。至於日本外務省稱正關注美國大選，但無法作出單獨評論。

拜登團隊發言人及日本外務省拒絕進一步回應路透社查詢。

（路透社）

相關字詞﹕2024美國總統大選 拜登 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞