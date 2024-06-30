拜登拒退選 幕僚致電金主「止損」 辯後民調六成受訪者促換人 民主黨人私籲元老勸退

赴北卡造勢展活力 強調勝任總統

拜登前日在北卡州首府羅利出席競選集會時強調會繼續參選，說：「我知道我不再是名年輕人……走路不像以前那麼輕鬆，說話不像以前那麼流暢，辯論表現也不如從前。」這時他提高聲量續說：「但我知道如何說出實話……我知道如何做好這份（總統）工作……當你被擊倒便重新站起來。」他強調如非深信自己能勝任總統職務，就不會決定再競選。

台下的民主黨全國代表大會北卡州與會成員波拉德（Brenda Pollard）形容拜登「日夜判若兩人」，稱在北卡州獲支持者鼓勵變得有活力才是真正的拜登。拜登繼續馬不停蹄拉票，前晚到紐約市曼哈頓，周六轉到同市的漢普頓及新澤西州出席共3場籌款活動。

特朗普狙擊「非年老而是無能」

法新社指出，拜登辯論失利後，其競選團隊已進入「止損」（damage-control）模式，他的幕僚紛致電金主釋除疑慮。拜登競選團隊發言人稱，上周四至上周五早上共籌得1400萬美元（約1.09億港元）選舉資金，辯論後更刷新了籌款成績最佳的小時紀錄，「突顯草根階層的支持」。不過顧問公司Morning Consult所做的辯論後民調顯示，約60%受訪者認為民主黨應由其他人代替拜登出選總統。政治新聞網站Real Clear Politics統計，相較辯論前兩名參選人勝出機率叮噹馬頭，辯論後各大傳媒平均認為拜登僅19%機會勝選。

特朗普上周五在弗吉尼亞州拉票繼續攻擊拜登，稱對方的問題並非出於年紀，而是在於其「無能」，呼籲選民深思美國能否經得起拜登執政多4年。他不認為拜登會被撤換，稱因對方的支持度比民主黨內其他有力候補者都高。

《紐時》勸退 奧巴馬克林頓續撐

要求拜登「讓路」呼聲不絕，英國《金融時報》引述民主黨內消息稱，部分該黨主要捐款人正接觸拜登顧問，促請拜登顧及該黨和美國利益退選，其他民主黨人則私下呼籲前總統奧巴馬及克林頓夫婦等黨內元老游說拜登退出，並相信最後拜登會聽從第一夫人吉爾的意見。繼上周四晚《紐約時報》兩名專欄作家呼籲拜登考慮退選後，該報編委會翌日再發表評論文章，稱拜登繼續堅持參選只是「鹵莽賭博」，不應押注於期望民眾會對其年長和狀態不佳視而不見。

奧巴馬上周五則在社交平台發文力撐拜登，指他是「終身為普通民眾拚搏的候選人」，辯論只是一時失手，說：「糟糕的辯論時有發生，相信我，我知道。」他2012年競逐連任時在首場辯論敗予共和黨對手羅姆尼。另一民主黨籍前總統克林頓亦發文讚揚拜登過去3年以多項政績，帶領美國走出特朗普執政遺留的困境。

路透社、彭博社等多間西方傳媒認為，拜登仍受到競選幕僚和民主黨高層力挺，大機會繼續參選。

（金融時報/法新社/華盛頓郵報/衛報）