伊朗選總統 年輕人中產無意投票

改革派前衛生部長民調領先

是次大選原本有6人競逐，但副總統哈希米和德黑蘭市長扎卡尼周四（27日）退選，被指是為避免攤薄保守派選票。佩澤什基安是唯一獲准入閘的改革派候選人，獲前改革派總統魯哈尼及哈塔米公開支持，最新民調亦顯示他的支持度領先另外2名主要保守派候選人，即伊朗議會議長卡利巴夫及前首席核談判代表賈利利。第4名候選人為前內政部長普爾-穆罕默迪。

約6100萬選民早上8時起可在全國逾5.8萬個票站投票，票站會開放10小時，但當局指由於仍有人等候投票，而延長投票時間2小時，周六或之前預計有投票初步預測結果，正式投票結果預計下周日或之前出爐。如未有人取得50%選票，得票最高兩人將在次輪投票決勝負。

伊朗今年3月國會選舉和2021年總統大選投票率都錄得新低，哈梅內伊早前呼籲要有最高投票率；投票率被視為伊朗政權合法性關鍵考驗。然而不少年輕人及中產民眾對政府推動任何政治進程都感失望和不信任。

首都德黑蘭有學生指街上有很多廣告牌要求人們「為更美好明天投票」，但他們已不再相信，亦沒人願意再投票；另一名70歲婦人表明今次不會投票，她稱：「我知道什麼都不會改變，經濟狀況如此糟糕，一代年輕人現在只想離開伊朗。」

（BBC/中東之眼/法新社）