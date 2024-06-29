10%人受辯論影響 游離選民態度轉

不少對拜登失望轉投特

《紐約郵報》周三引述一個辯論前的民調指，僅10%人指電視辯論可能影響他們的大選投票決定，75%受訪者稱電視辯論不會影響他們決定投給誰，另有15%受訪者稱未有決定。至於路透社的訪問則顯示猶豫不決定選民的態度變化。

游離州喬治亞州的65歲退休人士甘農困惑，憂慮美國的敵人亦以這種方式看待拜登，對此感震驚和沮喪；她現決定會投票給特朗普。

居於洛杉磯的51歲自僱人士馬歇爾上屆大選票投拜登，但今次傾向投票給特朗普，因拜登缺乏精神上的敏銳度；麻省63歲魚販哈林頓看畢電視辯論後指這對民主黨人來說是場大災難。

來自南卡州的28歲女子艾爾騰在電視辯論前仍在拜登及特朗普之間猶豫，但現傾向投票給拜登，因拜登比特朗普更願意直接回答問題，她對拜登的回應感到滿意。

（路透社/紐約郵報）