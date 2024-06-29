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拜登總統首辯「災難」 現退選呼聲 聲沙結巴口誤現老態 特朗普嘲語無倫次

【明報專訊】2024美國總統大選首場辯論美東時間周四晚上9時（本港時間周五早上9時）舉行，現總統拜登跟前總統特朗普就多個國內外議題正面交鋒。拜登辯論時說話聲音沙啞微弱，不時結巴，當疑似想表達擊退新冠疫情時，更誤稱「擊退」聯邦醫療保險，遭特朗普嘲笑語無倫次。有民主黨選舉專家拜登表現是「災難」，本來民主黨提早辯論為突顯特朗普狂妄等弱點，卻未料到反過頭來曝露拜登年紀大等問題。有民主黨國會議員私下提議由其他人頂替拜登出選總統，《紐約時報》名記者亦促請拜登考慮退選。

拜登談醫保稅改疑似「失思路」

今次總統大選首場辯論由美國有線新聞網絡（CNN）主辦，歷時90分鐘。拜登在辯論初段談到醫保和稅改時更一度停頓數秒，似失去思路，稱稅制改革將帶來資金，以助「強化我們（美國）的健保系統，確保我們能讓每一個人都有資格獲得我在處理，處理2019冠狀病毒疾病……抱歉，處理我們必須面對的一切。」他最後倉卒說：「我們最終擊退（beat）了聯邦醫療保險（Medicare）。」

在另一幕，拜登回答完有關美墨邊境的問題後，特朗普表示：「我真的不知道他在句子的最後在說什麼，我認為他（拜登）也不知就自己所言為何。」

麻省大學阿默斯特分校政治學教授拉拉賈（Ray La Raja）表示，拜登說話的方式未經思量，像在尋找適當措辭。《華爾街日報》和《紐時》分別以「不穩定表現」（unsteady performance）和「苦苦掙扎」形容拜登表現，CNN則直言他「表現糟糕」（poor showing）。相反特朗普雖多次說出錯誤事實，並大放厥詞，各美媒認為特朗普面對尖銳問題時能避重就輕轉移視線，亦已較往時克制。

特朗普屢放厥詞 避重就輕較克制

辯論去到一半時競選團隊為拜登表現失色辯護，稱他受感冒影響，但已無阻民主黨人表達不滿。一名拜登政府前官員告訴CNN，拜登不知所云，模樣和聲音都糟透。拜登和民主黨主要捐款人、三藩市著名慈善家比爾（Mark Buell）在辯論結束後問道：「我們是否有時間讓其他人頂上？」他否認正在敦促拜登退選，但認為民主黨高層有責任確保總統參選人能入主白宮。

有民主黨眾議員稱，如拜登繼續表現差勁，該黨將在眾院改選中失去20席。一名有逾10年經驗的民主黨資深選舉專家則表示：「很難說服我們（在8月中全國代表大會上）提名拜登」，更有人已提出替代拜登的人選，包括加州州長紐森和密歇根州長惠特默等。

被視為親民主黨的自由派報章《紐時》，其專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）前晚亦撰文指拜登應檢視自身辯論表現，並考慮退選。他相信拜登和民主黨深知美國面臨其一危機是特朗普再次勝選執政，但拜登在首場辯論的表現令人質疑其年齡和狀態，會否增加特朗普回朝白宮的可能。紀思道亦指拜登仍能及時在民主黨全國代表大會前退選讓賢。

民主黨高層齊撐 賀錦麗指尾段發力

民主黨高層則團結捍衛拜登，被視為最有力替代拜登出選的副總統賀錦麗於辯論結束後向CNN指拜登花了較長時間進入狀態，但尾段他表現得「強而有力」。曾任賀錦麗高級顧問的桑德斯—湯森表示，如果真的要撤換拜登根本不用等到今時今日，認為未來數天將有大批民主黨人挺身支持他。拜登的副競選經理富爾克斯（Quentin Fulks）亦否認將會換將，強調拜登「將成為民主黨總統候選人，並且贏得大選」。

拜登在辯論結束後則向記者稱自己及民主黨「表現得很好」，並不擔心外界要求撤換他出選總統的呼聲，指「跟『騙子』（暗諷特朗普）辯論很難」。當被問到是否患有感冒，拜登稱自己「喉嚨痛」。

（紐約時報/中央社/彭博社/路透社）

相關字詞﹕美國民主黨 2024美國總統大選 拜登

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