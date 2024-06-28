歐盟選領導 意總理不滿被無視 警告馮德萊恩將靠「脆弱多數」連任

政治新聞網站Politico引述5名歐盟官員報道，希臘總理米佐塔基斯、波蘭總理圖斯克、西班牙首相桑切斯、德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍及荷蘭首相呂特，周二（25日）作為代表歐洲人民黨（EPP）、社會主義派及自由派作談判，同意馮德萊恩連任歐盟委員會主席、葡萄牙前總理科斯塔為歐洲理事會主席，愛沙尼亞總理卡拉斯接任相當於外長的歐盟外交與安全政策高級代表。

朔爾茨周三在德國國會演說，稱希望歐洲領袖能迅速就3名提名人選達成一致。他說：「這些都是很好的任命，亦是為歐洲美好未來的明確決定。我非常希望我們在歐盟峰會上達成協議。在如此困難時期，我們不能陷入任何僵局。人們不想看到職位人選問題有爭議——他們都希望看到歐洲機構迅速運作。」

梅洛尼領導的右翼黨團「歐洲保守派和改革主義者」（ECR）在本月初的歐洲議會選舉後，因有11名歐洲議會議員新加入，令黨團所得議席人數增至83人而成為議會第3大黨團。梅洛尼在本月較早時6名歐洲領袖討論歐盟要職人選時已未獲邀參與談判，周三她對於再度未獲邀加入談判表示不滿。《金融時報》引述有歐盟外交官稱，有關談判過程似乎有政治目的，藉此證明梅洛尼並非政治力量的核心一員。

稱右翼屬第3大黨團應有話語權

梅洛尼說：「我認為在談判歐盟領導層職位的過程中，未有考慮到民眾的投票意向。」她又指ECR取代中間自由派黨團「復興歐洲」（Renew）成為歐洲議會第3大黨團，按慣例對歐盟重要職位應有話語權。她形容歐盟是「官僚巨人」，其選擇取決於意識形態。梅洛尼亦稱在缺乏ECR參與達成的共識是個錯誤，指提名人「注定會在歐洲立法機構遇到困難」。

（金融時報/Politico/路透社/法新社）