拜登特朗普今辯論 萬眾矚目

辯論在CNN喬治亞州亞特蘭大總部舉行，全長90分鐘，不設觀眾。CNN將於旗下電視頻道、官網、官方YouTube平台等直播。

有別以往，這次辯論並非由有40年主辦經驗的總統辯論委員會（CPD）主辦，亦非如過往大選年的9、10月舉行，原因之一是民主、共和兩黨都希望提前辯論，認為CPD主辦的辯論在太晚階段（今年原訂9月16日）舉行，但一些州的選民已經提前投票。

非發言時將靜音 阻插話打斷

拜登和特朗普5月同意參加由CNN主辦的辯論，並同意一系列規則，包括不攜帶筆記或其他預先準備材料上台；任何一方不發言時麥克風將被靜音。2020年兩人首場辯論時特朗普不斷插話，而拜登一度叫他「閉嘴」。

今次辯論是一名現任總統和一名前總統舌戰，兩人亦是美國主要政黨歷來年紀最大兩名總統候選人（拜登81歲，特朗普78歲）。綜合英美傳媒，這場辯論的主要看點包括：1）兩人年紀與是否適合當總統問題；2）拜登會否針對特朗普被刑事定罪；3）拜登會否提及特朗普在2020年選舉拒絕認輸，以及2021年1月6日國會山莊騷亂。兩名候選人也可能被問及會否接受2024年大選結果；4）特朗普將抨擊拜登在處理美國經濟方面的表現；5）特朗普過去三年一直抨擊拜登處理美墨邊境湧入的移民激增問題，預計他將在辯論加大攻擊力度。（CNN/路透社/金融時報）