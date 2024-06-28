玻利維亞走廊政變3小時落幕 前陸軍司令調兵衝擊總統府 失敗被捕稱受總統指使

【明報專訊】南美洲國家玻利維亞周三（26日）發生流產軍事政變，日前被革職的陸軍司令蘇尼加調動軍隊和裝甲車佔領首都拉巴斯政府機關的廣場，並衝擊總統府，聲稱要「重塑民主」。蘇尼加本人一度闖進總統府內，在入口處走廊跟總統阿爾塞對質。最終阿爾塞撤換三軍首長，呼籲民眾挺身反抗政變。叛軍其後在新任陸軍首長令下撤兵，蘇尼加等主謀則因涉恐怖主義和武裝叛亂被捕受查，政變持續約3小時以失敗告終。蘇尼加聲稱受阿爾塞指使發動「政變」，對方為求在政治和經濟危機塑造鎮壓政變強勢形象，以挽回民眾支持。
裝甲車衝門 稱「重塑民主」
一批軍隊和8輛坦克周三下午進入玻利維亞總統府和國會所在的穆里略廣場，現場影片顯示，其間有一輛裝甲車衝擊總統府大門。蘇尼加（Juan Jose Zuniga）向在場記者表示，軍方「尋求重塑（玻利維亞）民主，把它變成真正民主，而非由少數相同人士運作30至40年的（虛假）民主」，稱由少數人把持政治「令民眾沒有未來」，要求組織新內閣，強調需作出改變。他亦要求釋放數名政治犯，包括保守右派前總統阿涅斯。
蘇尼加周一曾在電視上表示，曾違憲多次競逐連任的前總統莫拉萊斯（Evo Morales）如堅持再參加明年總統大選，將會拘捕對方，之後便傳出蘇尼加被革職的消息。
2006年起執政的莫拉萊斯2019年涉違憲尋求第三個總統任期，並操控選舉勝出，但隨即被推翻流亡墨西哥，後在其任內曾當財長的阿爾塞2020年出任總統後方回國。但曾經作為政治師徒及盟友的二人隨之鬧翻，正爭奪於明年大選成為代表最大政黨「爭取社會主義運動」（MAS）的總統候選人，憲法法院去年已禁止莫拉萊斯參選。
總統撤換首長 叛兵聽令散去
現場傳媒拍得蘇尼加及幾名士兵闖進總統府，跟總統阿爾塞（Luis Arce）在走廊對質，阿爾塞下令蘇尼加撤兵，強調說：「我是你的長官。服從我的命令。」阿爾塞在總統府內呼籲民眾為民主動員對抗政變，並撤換三軍首長，其中由桑切斯（Jose Wilson Sanchez）取代蘇尼加任陸軍首長兼司令。總統府外的政變部隊其後在桑切斯令下撤走，警員重奪穆里略廣場控制權，蘇尼加及最少一名海軍高層被捕受刑事調查。
數百名總統支持者其後湧到總統府外揮舞國旗，阿爾塞在露台上向他們表示，「無人可奪走我們以勝利獲取的民主」。
蘇尼加被捕前向記者稱，是阿爾塞指示發動政變，對方形容本周是關鍵，「必須做些事情來增加自己支持度」，以圖透過鎮壓政變塑造強勢形象挽救低迷民望。蘇尼加又稱阿爾塞允許他在「政變」中動用裝甲車。玻利維亞近年因外匯儲備和主要出口貨品天然氣存量萎縮，經濟陷困境，阿爾塞亦因拘押前總統阿涅斯等反對派人物受批評。
莫拉萊斯亦譴責今次政變，呼籲全國動員捍衛民主，以及刑事調查蘇尼加及其「同謀」。美國稱密切注視玻利維亞情况，敦促各方保持冷靜和克制。多個南美國家領袖亦譴責政變。
（法新社/路透社/紐約時報/中央社/BBC）