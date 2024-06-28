玻利維亞走廊政變3小時落幕 前陸軍司令調兵衝擊總統府 失敗被捕稱受總統指使

裝甲車衝門 稱「重塑民主」

一批軍隊和8輛坦克周三下午進入玻利維亞總統府和國會所在的穆里略廣場，現場影片顯示，其間有一輛裝甲車衝擊總統府大門。蘇尼加（Juan Jose Zuniga）向在場記者表示，軍方「尋求重塑（玻利維亞）民主，把它變成真正民主，而非由少數相同人士運作30至40年的（虛假）民主」，稱由少數人把持政治「令民眾沒有未來」，要求組織新內閣，強調需作出改變。他亦要求釋放數名政治犯，包括保守右派前總統阿涅斯。

蘇尼加周一曾在電視上表示，曾違憲多次競逐連任的前總統莫拉萊斯（Evo Morales）如堅持再參加明年總統大選，將會拘捕對方，之後便傳出蘇尼加被革職的消息。

2006年起執政的莫拉萊斯2019年涉違憲尋求第三個總統任期，並操控選舉勝出，但隨即被推翻流亡墨西哥，後在其任內曾當財長的阿爾塞2020年出任總統後方回國。但曾經作為政治師徒及盟友的二人隨之鬧翻，正爭奪於明年大選成為代表最大政黨「爭取社會主義運動」（MAS）的總統候選人，憲法法院去年已禁止莫拉萊斯參選。

總統撤換首長 叛兵聽令散去

現場傳媒拍得蘇尼加及幾名士兵闖進總統府，跟總統阿爾塞（Luis Arce）在走廊對質，阿爾塞下令蘇尼加撤兵，強調說：「我是你的長官。服從我的命令。」阿爾塞在總統府內呼籲民眾為民主動員對抗政變，並撤換三軍首長，其中由桑切斯（Jose Wilson Sanchez）取代蘇尼加任陸軍首長兼司令。總統府外的政變部隊其後在桑切斯令下撤走，警員重奪穆里略廣場控制權，蘇尼加及最少一名海軍高層被捕受刑事調查。

數百名總統支持者其後湧到總統府外揮舞國旗，阿爾塞在露台上向他們表示，「無人可奪走我們以勝利獲取的民主」。

蘇尼加被捕前向記者稱，是阿爾塞指示發動政變，對方形容本周是關鍵，「必須做些事情來增加自己支持度」，以圖透過鎮壓政變塑造強勢形象挽救低迷民望。蘇尼加又稱阿爾塞允許他在「政變」中動用裝甲車。玻利維亞近年因外匯儲備和主要出口貨品天然氣存量萎縮，經濟陷困境，阿爾塞亦因拘押前總統阿涅斯等反對派人物受批評。

莫拉萊斯亦譴責今次政變，呼籲全國動員捍衛民主，以及刑事調查蘇尼加及其「同謀」。美國稱密切注視玻利維亞情况，敦促各方保持冷靜和克制。多個南美國家領袖亦譴責政變。

（法新社/路透社/紐約時報/中央社/BBC）