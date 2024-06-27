「自由人」阿桑奇獲釋還鄉 激動吻妻

52歲澳洲人阿桑奇昨晨穿著黑色西裝配啡色領帶，在澳洲駐美國大使陸克文、澳洲駐英國高級專員史密斯陪同，出席塞班島美國聯邦法院聆訊。他涉及美國史上最大宗泄密案，在2010年和2011年通過其創立網站維基解密，公開75萬份美軍資料和外交電文等。他因而被抨擊危害美國國家安全，多年來受美國威脅起訴。他為了抵抗被引渡赴美受審，連同在英國倫敦的厄瓜多爾大使館躲避等，失去行動自由約12年。

他昨在庭上承認「串謀藏有及傳播美國國家防禦資料」這一控罪。他說：「我認罪。作為記者，我鼓勵了我的消息來源提供所謂機密的材料。」他被判監5年零兩個月，剛好抵消他為爭取避免被引渡赴美打官司期間在英國高設防監獄還押的年期。法官其後宣布阿桑奇「可以自由人之身離開法庭」。阿桑奇離開法庭沒發言便乘車前往機場回澳洲首都堪培拉。美國司法部隨後宣布，阿桑奇如無許可，不得進入美國。

「美料工黨不容引渡提早了斷」

阿桑奇的澳洲人權律師魯賓遜在法庭外表示，這是結束一場14年官司、結束21世紀對美國憲法第一修正案「最大威脅」官司的「歷史性一天」。阿桑奇前法律顧問羅伯遜稱，美國政府預期倘英國工黨將不會容許引渡阿桑奇赴美，因此在英國下月大選前與阿桑奇作了斷。

總部設在法國的非政府人權組織「國際人權聯盟」（FIDH）稱，阿桑奇案件關乎人權、基本自由、言論自由和知情權，譴責維基解密所揭罪行的肇事者「逍遙法外」。

（衛報/法新社/路透社/CNN）