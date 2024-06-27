日全國緊急驗水查致癌物 河流水廠檢有害有機氟化物惹關注

【明報專訊】日本傳媒報道，在全國多地河流和過濾廠檢出可能致癌的有機氟化合物PFAS之後，環境省與國土交通省要求各地方政府和食水供應商匯報水質化驗結果，政府消息人士並表示全日本將展開首次的自來水PFAS含量徹查。不過環境相伊藤信太郎本月14日表示，未有公費安排民眾驗血的計劃。
日本放送協會（NHK）和《日本時報》周日報道，政府正展開全國自來水和河流水質「全氟/多氟烷基物質」（PFAS）含量調查。環境省與國土交通省自5月29日，已要求地方政府和約1.2萬間供水商於今年9月30日之前，匯報2020財政年度以來的水質測試結果。環境省將按此數據，研究是否調整食水、地下水和河川的兩種最常見PFAS化合物，全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸 （PFOS）的濃度上限；現行的臨時性上限為每公升50納克。
可擾亂荷爾蒙影響肝功能
PFAS包含約4700種化合物。由於它們具防水、耐油的特性，自1940年代廣泛應用，常見用於餐盒和煮食器具的塗層、化妝品、防水衣物、消防泡沫等。由於它幾乎不能在環境中分解，因而有「永久化學物質」之稱。人體攝取後可能積存體內，高劑量可擾亂荷爾蒙、影響肝功能，以及增加腎或睾丸癌風險。日本於2021年已禁止生產和進口PFOA、PFOS。
日本水道協會近年雖然將PFAS納入水質的檢查範圍，但是要求僅限於向最少5000人提供服務的大型自來水公司。環境省2022財政年度對全國47個都、道、府、縣之中的38個作過水質調查，發現當中的16個都、道、府、縣的河流和地下水PFAS濃度超標，鄰近自衛隊、美軍基地、工業園區一帶的濃度尤其高。惟因化驗屬自願性質，全國情况不詳。
東京地區居民血含量異常
而一個民間團體去年6月為東京多摩地區居民做的驗血則發現，部分人的血液中PFAS含量，約是日本全國平均值的2.4倍。
去年10月，岡山縣吉備中央町的自來水檢測發現PFAS濃度達臨時上限的28倍，每公升水含1400納克PFAS，當地居民遂獲公費資助做血液檢查。