日全國緊急驗水查致癌物 河流水廠檢有害有機氟化物惹關注

日本放送協會（NHK）和《日本時報》周日報道，政府正展開全國自來水和河流水質「全氟/多氟烷基物質」（PFAS）含量調查。環境省與國土交通省自5月29日，已要求地方政府和約1.2萬間供水商於今年9月30日之前，匯報2020財政年度以來的水質測試結果。環境省將按此數據，研究是否調整食水、地下水和河川的兩種最常見PFAS化合物，全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸 （PFOS）的濃度上限；現行的臨時性上限為每公升50納克。

可擾亂荷爾蒙影響肝功能

PFAS包含約4700種化合物。由於它們具防水、耐油的特性，自1940年代廣泛應用，常見用於餐盒和煮食器具的塗層、化妝品、防水衣物、消防泡沫等。由於它幾乎不能在環境中分解，因而有「永久化學物質」之稱。人體攝取後可能積存體內，高劑量可擾亂荷爾蒙、影響肝功能，以及增加腎或睾丸癌風險。日本於2021年已禁止生產和進口PFOA、PFOS。

日本水道協會近年雖然將PFAS納入水質的檢查範圍，但是要求僅限於向最少5000人提供服務的大型自來水公司。環境省2022財政年度對全國47個都、道、府、縣之中的38個作過水質調查，發現當中的16個都、道、府、縣的河流和地下水PFAS濃度超標，鄰近自衛隊、美軍基地、工業園區一帶的濃度尤其高。惟因化驗屬自願性質，全國情况不詳。

東京地區居民血含量異常

而一個民間團體去年6月為東京多摩地區居民做的驗血則發現，部分人的血液中PFAS含量，約是日本全國平均值的2.4倍。

去年10月，岡山縣吉備中央町的自來水檢測發現PFAS濃度達臨時上限的28倍，每公升水含1400納克PFAS，當地居民遂獲公費資助做血液檢查。

（共同社/日本時報/NHK）