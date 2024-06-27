16諾獎得主警告：特朗普威脅美經濟

政策變幻 財政上不負責任

斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）、迪頓（Angus Deaton）等聯署的諾貝爾經濟學獎得主提到，特朗普提出把其第一次總統任內實施的減稅政策「永久」實施，以及向獨立運作的聯邦儲備局施壓逼其減息，又矢言對所有進口貨徵收關稅，尤其要大幅增徵中國進口貨品最少六成稅項。聯署信表示，這樣的「財政上不負責任預算」，將使美國許多商品價格攀升，導致通貨膨脹惡化。此外，經濟成長需要法治與政經的確定性，而特朗普「變幻不定的行動和政策」將威脅這種穩定，使美國難於世界立足。

聯署信表示，儘管他們各人對經濟政策的觀點有差異，但全皆認為民主黨總統拜登的經濟政策遠勝特朗普。其任內亦有良好經濟表現紀錄，如勞動市場從新冠疫情「強勁而公平」的復蘇，而有關基建、製造業、氣候等的重要投資法例，有利增加生產、經濟增長，緩減長遠的通脹壓力和促進潔淨能源轉型。

（路透社/CNBC/半島電視台）