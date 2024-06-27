明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

16諾獎得主警告：特朗普威脅美經濟

【明報專訊】16名諾貝爾經濟學獎得主周二（25日）發表聯署信，警告若然美國共和黨總統參選人特朗普在今年11月大選再度當選，其「財政上不負責任的預算案」、「變幻不定的行動和政策」，將威脅美國經濟穩定。

政策變幻 財政上不負責任

斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）、迪頓（Angus Deaton）等聯署的諾貝爾經濟學獎得主提到，特朗普提出把其第一次總統任內實施的減稅政策「永久」實施，以及向獨立運作的聯邦儲備局施壓逼其減息，又矢言對所有進口貨徵收關稅，尤其要大幅增徵中國進口貨品最少六成稅項。聯署信表示，這樣的「財政上不負責任預算」，將使美國許多商品價格攀升，導致通貨膨脹惡化。此外，經濟成長需要法治與政經的確定性，而特朗普「變幻不定的行動和政策」將威脅這種穩定，使美國難於世界立足。

聯署信表示，儘管他們各人對經濟政策的觀點有差異，但全皆認為民主黨總統拜登的經濟政策遠勝特朗普。其任內亦有良好經濟表現紀錄，如勞動市場從新冠疫情「強勁而公平」的復蘇，而有關基建、製造業、氣候等的重要投資法例，有利增加生產、經濟增長，緩減長遠的通脹壓力和促進潔淨能源轉型。

（路透社/CNBC/半島電視台）

相關字詞﹕諾貝爾經濟學獎 特朗普 經濟 2024美國總統大選

上 / 下一篇新聞