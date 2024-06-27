遊客消費成日本第二大「出口」收入

10年增4倍 不再爆買更重視服務

政府數據顯示，今年首季「非居民家庭在國內市場的直接購買額」按年值計為7.2萬億日圓（約3513億港元），雖然不及去年汽車出口額17.3萬億日圓的一半，但已超越原本排第二的半導體等電子零件（5.5萬億日圓）及排第三的鋼鐵（4.5萬億日圓）。

訪日遊客消費額增長速度明顯較高。比較2019年及2013年，汽車及鋼鐵出口額增加約45%，半導體等電子零件增加近四成，而今年首季訪日遊客消費額較2019年同期增加超過六成，雖然旅遊消費與貨品出口不能簡單比較，但若從增長看，訪日遊客消費的增長趨勢超過了日本主要出口品類。

目前訪日遊客數目已超過新冠疫情前。日本國家旅遊局數據顯示，今年3月單月訪日遊客人數首次突破300萬人，截至5月已連續3個月達到300萬人，今年1至5月訪日遊客人數達到2019年全年近一半。與疫情前相比，2023年訪日遊客每人平均消費額比2019年增31％，平均住宿天數從6.2晚增加至6.9晚。

訪日遊客消費大增主要原因是日圓貶值，而消費模式也出現轉變，2010年代的廉價郵輪旅行和免稅店爆買已不再流行。與2019年相比，2023年遊客購買商品的費用減少，而住宿、餐飲、交通及團費等明顯增加，反映遊客在日消費正轉向重視服務。

疫情後的訪日遊客更集中到東京、大阪及名古屋等三大都市圈，日本政府正推動吸引遊客到大城市以外的地方旅遊，但目前地方配套跟不上旅客人數增長，住宿業及機場地勤等人手短缺問題嚴重。

（日本經濟新聞）