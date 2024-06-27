美近年積極拉攏 東非大國民主污點

打擊拜登部署

獲得非北約主要盟友地位，使內羅畢能與華盛頓加強安全合作，並取得更先進的美國武器，這也是肯尼亞總統魯托上月國事訪問美國的主要成果之一。魯托是16年來首名國事訪問華盛頓的非洲領導人，他獲白宮國宴款待，座上賓客包括有肯尼亞血統的前美國總統奧巴馬。對拜登政府來說，魯托的到訪是美國鞏固在非洲重要關係的機會，以抗衝中國與俄羅斯等競爭對手持續擴大的影響力。

華府亦樂見肯尼亞承諾派出1000名警察到被視為美國後院的加勒比海國家海地維和，首批400名警員周二抵達海地首都太子港，這項肯尼亞領導的多國維和行動，由美國大力資助。

不過周二肯尼亞警方以催淚氣體及開槍鎮壓國內反加稅示威，導致多人死傷，被視為打擊拜登對魯托的支持。美國國務院發言人米勒周二譴責內羅畢的騷亂，敦促各方克制，恢復社會秩序。被問到肯尼亞的暴力事件會否引起外界質疑肯尼亞領導海地維和行動的能力時，米勒說，美國和其他國家已審查了在海地的肯尼亞人員，並強調人權的重要性。

（紐約時報/BBC）