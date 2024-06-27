明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

肯尼亞總統「認輸」撤爭議加稅法案 警實彈鎮壓示威23死 多國籲克制

【明報專訊】肯尼亞政府加稅方案周二引發示威及警民衝突，民眾闖入首都內羅畢的國會大樓破壞，警方動用實彈驅散，有醫療組織周三（26日）稱有最少23人死亡，肯尼亞國立醫院收治了160人。總統魯托周二指衝擊國會是「叛國事件」，但他周三態度急轉，表示「認輸」並撤回包含加稅措施的受爭議法案。肯尼亞周二的血腥鎮壓引發英國、美國、德國在內的多國關注。聯合國秘書長古特雷斯呼籲肯尼亞警方和安全部隊克制，指維護民眾和平示威權利很重要。

魯托拒簽法案 稱人民已發聲

魯托（William Ruto）周三在新聞發布會上說：「我認輸了，因此我不會簽署2024年財政法案，該法案將被撤回。」他補充道：「人民已經發聲了。」

上周主要由年輕人發起的集會大致和平舉行，數以千計民眾在首都內羅畢及全國各地遊行反對加稅。周二（25日）下午緊張局勢急劇增加，內羅畢有示威者向警察擲石，後者起初出動催淚氣體和水炮，最後發射實彈。當地電視台播放的影像顯示民眾衝破路障、國會大樓被洗劫、有家具被燒毁、窗戶被打碎。

法新社報道指警方向民眾開火，最少3名嚴重流血的人倒臥國會大樓附近。當地傳媒報道，全國47個縣中最少35個出現抗議活動，涵蓋了大城市和農村地區。防長杜阿萊（Aden Bare Duale）宣布政府出動軍隊支援警方應對國家的安全緊急情况，但內羅畢高等法院昨暫停部署軍隊的行動。法新社記者指周三早上有大量警員部署到國會大樓周邊，現場殘留催淚氣體的氣味。

肯尼亞醫療協會主席昨稱，周二示威有最少23人死亡，至於肯亞塔國立醫院人員稱他們治療160人，有人有槍傷。

肯尼亞示威組織者昨在社交平台X呼籲民眾周四再次上街，爭取廢除法案，說「你們無法殺死我們所有人」。

魯托政府5月向國會提交「財務法案2024」（Finance Bill 2024），稱目標為增加收入，協助應對國家的巨額債務（詳見表）。雖然法案昨在民眾抗議聲中通過，但肯尼亞傳媒昨報道，魯托拒絕簽署法案，將其退回國會修訂。

撤回前一晚仍稱強硬應對

政府對民眾如此強烈反對加稅方案感到震驚。魯托周二晚演說警告稱，政府會強硬應對「暴力及混亂狀態」，又形容部分示威者是罪犯，表明會迅速回應「叛國事件」。他稱：「罪犯扮成和平示威者對人民、民選代表及按憲法成立的機構施行恐怖活動，是不適當甚至不可想像的。」到了周三，他明顯「轉軚」宣布撤回法案。

衝突引發多國關注。美國白宮呼籲保持冷靜。加拿大、德國、英國等逾10個西方國家亦都對事件表示震驚。非洲聯盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）周二對示威引發暴力表示深切關注，呼籲各方保持冷靜及避免進一步暴力。聯合國秘書長古特雷斯，周二亦敦促肯尼亞警方和安全部隊保持克制，亦呼籲抗議者保持和平。

（法新社/路透社/華盛頓郵報/BBC）

相關字詞﹕加稅 肯尼亞 示威

上 / 下一篇新聞