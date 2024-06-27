肯尼亞總統「認輸」撤爭議加稅法案 警實彈鎮壓示威23死 多國籲克制

魯托拒簽法案 稱人民已發聲

魯托（William Ruto）周三在新聞發布會上說：「我認輸了，因此我不會簽署2024年財政法案，該法案將被撤回。」他補充道：「人民已經發聲了。」

上周主要由年輕人發起的集會大致和平舉行，數以千計民眾在首都內羅畢及全國各地遊行反對加稅。周二（25日）下午緊張局勢急劇增加，內羅畢有示威者向警察擲石，後者起初出動催淚氣體和水炮，最後發射實彈。當地電視台播放的影像顯示民眾衝破路障、國會大樓被洗劫、有家具被燒毁、窗戶被打碎。

法新社報道指警方向民眾開火，最少3名嚴重流血的人倒臥國會大樓附近。當地傳媒報道，全國47個縣中最少35個出現抗議活動，涵蓋了大城市和農村地區。防長杜阿萊（Aden Bare Duale）宣布政府出動軍隊支援警方應對國家的安全緊急情况，但內羅畢高等法院昨暫停部署軍隊的行動。法新社記者指周三早上有大量警員部署到國會大樓周邊，現場殘留催淚氣體的氣味。

肯尼亞醫療協會主席昨稱，周二示威有最少23人死亡，至於肯亞塔國立醫院人員稱他們治療160人，有人有槍傷。

肯尼亞示威組織者昨在社交平台X呼籲民眾周四再次上街，爭取廢除法案，說「你們無法殺死我們所有人」。

魯托政府5月向國會提交「財務法案2024」（Finance Bill 2024），稱目標為增加收入，協助應對國家的巨額債務（詳見表）。雖然法案昨在民眾抗議聲中通過，但肯尼亞傳媒昨報道，魯托拒絕簽署法案，將其退回國會修訂。

撤回前一晚仍稱強硬應對

政府對民眾如此強烈反對加稅方案感到震驚。魯托周二晚演說警告稱，政府會強硬應對「暴力及混亂狀態」，又形容部分示威者是罪犯，表明會迅速回應「叛國事件」。他稱：「罪犯扮成和平示威者對人民、民選代表及按憲法成立的機構施行恐怖活動，是不適當甚至不可想像的。」到了周三，他明顯「轉軚」宣布撤回法案。

衝突引發多國關注。美國白宮呼籲保持冷靜。加拿大、德國、英國等逾10個西方國家亦都對事件表示震驚。非洲聯盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）周二對示威引發暴力表示深切關注，呼籲各方保持冷靜及避免進一步暴力。聯合國秘書長古特雷斯，周二亦敦促肯尼亞警方和安全部隊保持克制，亦呼籲抗議者保持和平。

（法新社/路透社/華盛頓郵報/BBC）