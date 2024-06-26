日拍板擴小笠原大陸架 涉12萬平方公里範圍 蘊藏重要金屬礦產

日本放送協會（NHK）報道，成為日本大陸架延伸的地區，是位於小笠原群島東側、被稱為「小笠原海台」海域的大部分地區，位於日本專屬經濟區（EEZ）外側。有關今次的大陸架延伸地區，日本政府已跟水域接鄰的美國作約10年協調，並在周二的內閣會議上正式決定擴展。負責海洋政策的國家公共安全委員會委員長松村在內閣會議後的新聞發布會上說：「已確認該海域存在含有鈷等金屬的礦產資源，我們將對此作調查。」

另有擴展計劃 牽涉中韓利益

聯合國海洋法公約規定，擁有資源開採等主權權利的大陸架，原則上都位於各國的EEZ內側範圍，但如果符合海底地形等一定條件，並獲相關國家理解的話，就可以延伸到EEZ外側。延伸大陸架必須遵從聯合國大陸架界限委員會（CLCS）的建議。該委員會的委員由地質學、地球物理學、水文學的21名專家以個人資格擔任。該委員會於2012年4月表示，日本可以將大陸架延伸到四國海盆、沖大東海嶺南方、小笠原海台和南硫磺島4個海域。面積共計31萬平方公里左右，接近本州和北海道的面積。

日本政府於2014年將四國海盆和沖大東海嶺南方兩個海域定位於「延伸大陸架」。首相岸田文雄去年12月底表示，計劃今年春季將小笠原群島與父島東側的海域海底納入大陸架，之後還計劃將南硫磺島以南約1萬平方公里的海域納入大陸架。擁有南面的馬里亞納群島（Mariana Islands）的美國也有可能延伸大陸架，正在調查。為了盡快協調，日方正與美國協商。至於日本2008年提出申請的沖之鳥礁南方的九州帛琉海嶺南部海域（25.2萬平方公里）， CLCS既不肯定也不否定。日本一直呼籲盡快給出結論，但中國和韓國反對，委員會一直在討論。

日經亞洲報道，日本的稀有金屬一直依靠從國外進口，如果能夠延伸大陸架而可以優先開發海底資源，將對經濟安保上有巨大助益。以小笠原海台海域為例，就含有包括鈷和鎳在內的富鈷結殼。鈷可用於電動車的充電池。

（日經亞洲/NHK/中央社）