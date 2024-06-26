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俄前防長總參謀長涉戰爭罪 ICC發拘捕令

【明報專訊】國際刑事法院（ICC）昨天（25日）表示，已對俄羅斯前防長紹伊古及俄軍總參謀長格拉西莫夫發出拘捕令，因兩人在俄軍侵烏期間涉犯下戰爭罪。

ICC在聲明中指出，紹伊古及格拉西莫夫指示攻擊烏克蘭民用目標，並對平民造成「過度的附帶傷害」，涉犯下戰爭罪及反人類罪。ICC法官認為「有合理理由相信兩人對俄軍至少從2022年10月10日至2023年3月9日向烏克蘭電力基建設發動導彈襲擊負有責任」。ICC指出，這些攻擊針對平民目標，即使有關目標可能被視為軍事目標，但對平民造成的損害「明顯超過了預期的軍事優勢」。俄羅斯多次聲稱烏克蘭的能源基建是合法軍事目標，並否認攻擊平民或民用基建。

俄烏戰爭爆發兩年多以來，紹伊古一直擔任防長，上月調任聯邦安全會議秘書。俄羅斯聯邦安全會議昨批評ICC向紹伊古發拘捕令是「無意義」，斥是西方針對俄羅斯混合戰的一部分。烏克蘭歡迎ICC的決定，指摘紹伊古及格拉西莫夫要為其惡行負責。

俄羅斯並非ICC成員國，總部設在荷蘭海牙的ICC沒有自己的部隊執行拘捕令，須依賴124個成員國執行。去年3月ICC向俄總統普京發出拘捕令，指他要為從烏克蘭領土非法驅逐兒童和非法轉移人口到俄羅斯負責。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）

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