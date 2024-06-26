烏炒指揮官 同袍指控「害死士兵比俄軍多」

軍官罕有炮轟「99%軍人憎惡他」

克羅特維奇（Bohdan Krotevych）周一在Telegram發文，不點名公開批評索多爾（Yuriy Sodol）領導無方，造成大量士兵折損，要求當局徹查，他說：「我已致函烏克蘭國家調查局（SBI），呼籲他們對一名將領展開調查，在我看來，他害死的烏克蘭士兵比任俄軍將領都多。我不在乎他們是否會對我展開調查，也不在乎他們是否會把我送進監獄，我在乎的是戰鬥營和戰鬥旅的指揮官會因失去一個哨站而受審判，可是將領卻不會因失去地區、數十個城市和數以千計的士兵而受審判。」克羅特維奇未有指名道姓，但他說：「所有軍人都明白我說的是誰，因為99%軍人都憎惡他的所作所為。」

《紐約時報》指出，雖然烏兵私下抱怨軍事領導層不明智決定或對高層表達不滿並非新鮮事，但鮮有軍人如此公開斥責一名指揮官。在索多爾被撤職後，克羅特維奇讚揚接替的赫納托夫（Andrii Hnatov）是「非常好的軍官」，「我希望前線之後會有好消息出現」。

澤連斯基今年2月對軍方高層大換血，撤換武裝部隊總司令扎盧日內，由將領瑟爾斯基接替，索多爾同月獲瑟爾斯基任命為聯合部隊指揮官，負責領導烏克蘭東部和南部軍隊，該地區近月受到俄軍猛烈攻擊。瑟爾斯基被批評代表「過時的蘇聯式」戰爭思維，願意犧牲眾多士兵的性命換取意義存疑的軍事目標，索多爾在未晉升至現職時，其擔任海軍陸戰隊指揮官時表現也曾受到爭議，尤其他麾下部隊批評去年底在第聶伯河東岸堅守一片土地的行動，是「自殺任務」。

接替索多爾的赫納托夫自2022年一直擔任南部戰區副司令，他從俄軍手中奪回南部赫爾松州大部分領土上，發揮了重要作用。

（紐約時報/衛報/金融時報）

（俄軍侵烏）