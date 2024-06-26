阿桑奇與美達認罪協議 換自由返澳 認串謀藏有散播國防資料重罪 在英被囚抵銷刑期

結束涉5國近15年檢控爭議

52歲的阿桑奇（Julian Assange）周一（24日）早上已經離開英國倫敦的監獄，由澳洲駐英國高級專員陪同，乘包機經泰國曼谷前往西太平洋的美國屬地北馬利安納群島首府塞班島，準備周三早上9時（香港今晨7時）上庭。

在美國司法部入稟北馬利安納群島地方法院的4頁文件，美國政府與阿桑奇達成的認罪協議重點是指控阿桑奇2009底開始串謀同時任美國陸軍情報分析員曼寧（Chelsea Manning），「蓄意不法地」接收、藏有與國防有關的文件、撰述、筆記，「包括達機密級的材料」。

按檢方信件表示，阿桑奇拒絕踏足美國本土，因此獲安排到最接近澳洲的美國海外屬地受審和量刑。知情人士透露，阿桑奇將承認「非法藏有及披露國家安全材料」這單一重罪。此罪名原可被判囚達10年，但法官會判他62個月監禁，剛好等於他已經在英國監禁的5年兩個月，因此可兩相抵銷，並預計將即日飛回澳洲與家人團聚。

塞班島受審 預計判監62個月

阿桑奇之妻莫里斯（Stella Morris）表示，在法官簽署協議後，阿桑奇將為「自由人」，向各界一直給予的支持表示感激。阿桑奇母親克里斯蒂娜表示「很高興我兒的苦難終於臨近結束」。

美國對阿桑奇的有爭議刑事檢控，一直被抨擊為威脅新聞自由。曾任記者的阿桑奇於2010年、2011年，通過其網站維基解密，公開了約75萬份涉及美國對阿富汗和伊拉克戰爭的軍事及外交活動的機密文件，包括外交電文、戰爭日誌及美軍空襲巴格達的片段，內容涉及美軍濫殺和虐囚等，成為美國史上最大宗泄密事件。

美國斥事態危害特工性命，危害美國國家安全。提供機密材料的曼寧2010年被捕，2013年因間諜罪等罪名被判監35年，後獲減刑於2017年5月刑滿出獄。阿桑奇2010年9月27日離開瑞典返回居留地英國，同日因涉嫌強姦被瑞典「缺席逮捕」，後被瑞典要求引渡接受調查。阿桑奇及其支持者認為被控純因揭露美國的不法行為和戰爭罪行而受迫害，擔心美國通過瑞典引渡，會使他受不公平審訊甚至死刑。

阿桑奇2012年6月到厄瓜多爾駐英國大使館尋求政治庇護，一躲便7年，直至2019年4月厄瓜多爾撤銷其庇護。阿桑奇離開大使館，即被英國警方按美國的引渡要求拘捕。同年5月，美國司法部以間諜罪等控告阿桑奇，罪成可被判高達175年。阿桑奇在躲於倫敦的厄國使館期間與他的律師莫里斯結婚生子。

澳美英閉門磋商多月達協議

這些年來，澳洲政府一直有為阿桑奇提供協助。美國總統拜登4月透露正在考慮撤銷檢控阿桑奇的澳洲請求。

分析員及先前參與本案的一名外交官昨告訴法新社，澳洲、美國、英國閉門外交磋商促成這宗認罪協議，指阿桑奇獲釋「已醞釀好幾個月」，美國駐澳洲大使卡羅琳（Caroline Kennedy）過去幾個月來一直在談這件事，並表示有辦法解決。一名不願具名的外交官指出，澳洲總理阿爾巴尼斯2022年5月當選，並將釋放阿桑奇視為首要之務後，情勢大幅轉向有利阿桑奇。

（紐約時報/衛報/法新社）