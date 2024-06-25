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以總理：加沙激戰尾聲 預告「調兵防黎」惹揣測

【明報專訊】以色列總理內塔尼亞胡周日（23日）表示，以軍與哈馬斯在加沙的「激戰階段」已非常接近結束，之後很快將部分兵力重新部署到與黎巴嫩接壤的北部邊境，以達至防禦目的。這番發言令人憂慮以色列與黎巴嫩真主黨全面開戰。美軍參謀長聯席會議主席布朗警告以色列應避免引發全面地區衝突，否則美國可能無法如4月以色列遭受伊朗炮擊時般提供空防幫助。

與真主黨交火不斷 6萬以民疏散

內塔尼亞胡周日接受以色列「第14頻道」專訪表示，與哈馬斯的激戰階段將結束，但不代表戰爭即將完結，只是在拉法的激戰階段告一段落，強調以軍行動會繼續，直至殲滅哈馬斯及讓餘下約120名人質獲釋。他表示，激戰階段結束後，以軍可以在北部重新部署兵力，主要出於防衛，也為了讓撤離的居民重返家園。自加沙戰爭爆發後，以軍與真主黨幾乎每天都在北部交火，約6萬名以色列民眾被迫疏散。內塔尼亞胡說：「如果我們能透過外交途徑做到這一點，那很好，若不行，我們將以另一方式達到目的，我們會讓所有人回家。」他表示，希望能避免與真主黨爆發全面戰爭，但強調如有必要，「以色列可在多條戰線作戰，我們已準備好這樣做」。

盤踞黎巴嫩南部的什葉派民兵真主黨獲伊朗支持，聲稱擁有10萬名戰士。自去年10月以哈戰爭爆發後，支持哈馬斯的真主黨便向以色列北部發動攻擊，到近期與以軍的戰鬥升級。以色列官員已警告，若不透過談判把真主黨逼離邊境，將對黎巴嫩展開軍事行動。以軍上周表示，已批准向黎巴嫩發動攻擊的計劃。美國官員上周三表示，以色列官員已告知美國，他們打算將軍事資源由加沙南部調往以色列北部。

美國一直擔心以色列會與真主黨開戰。美國中東特使霍克斯坦（Amos Hochstein）上周出訪中東，調解以色列與真主黨的緊張關係。美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles Brown）周日警告，以色列對黎巴嫩任何軍事攻擊，都將有激起伊朗援護真主黨的風險。他說，相較哈馬斯，伊朗將傾向為真主黨提供更大支持，一旦戰事擴大，美國不大可能像4月時，協助以色列抵禦伊朗的導彈和無人機。

美軍方：以應避引發全面地區衝突

英國《每日電訊報》周日報道，黎巴嫩首都貝魯特國際機場有人爆料透露，大量各式軍火，包括彈道導彈、反坦克導彈、火箭炮、炸藥，定期由伊朗航班偷運入境，且在機場職員的「串謀或默許」之下，囤積於該機場。黎巴嫩運輸部長哈米耶（Ali Hamieh）周日在記者會斥責有關報道「荒唐」，並邀請外國使節及傳媒周一（24日）到機場視察。

此外，內塔尼亞胡在周日的訪問中，再度稱美國拖延付運武器，期望問題盡快解決。以色列國防部長加倫特周日前往華盛頓，準備與美國防長奧斯汀、國務卿布林肯會談，其辦公室表示，談論重點是「軍力整備」和「力量投射」（Power Projection），以及以哈戰爭過渡至「在加沙建立新安全政權」。

（彭博社/法新社/有線新聞網絡/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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