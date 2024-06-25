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油價跌收入減 沙特「2030願景」項目縮水

【明報專訊】沙特阿拉伯政府2016年提出「2030願景」計劃，旨在推動國家經濟轉型，改變長期依賴石油收益，但油價持續下跌，令政府收入減少，迫使沙特近月縮減包括「2030願景」核心項目之一「未來城」（NEOM）的規模。英國廣播公司（BBC）昨天（24日）引述與沙特政府有聯繫的顧問表示，當局正檢視這些大型建設項目，部分可能被推遲或縮減。

由沙特王儲穆罕默德領導的「2030願景」計劃，當中包括在2017年宣布耗資5000億美元（約3.9萬億港元）在西北部打造10座未來城市，其中最矚目的是無碳環保智能城市「線城」（The Line），它由兩座500米高的平行摩天大樓組成，最初計劃的「線城」綿延170公里，可容納900萬人居住。除了NEOM，沙特還發展其他13項大型建設項目，總值數以萬億計美元，包括在首都利雅得郊區興建娛樂城、紅海島嶼建豪華度假村等。

不過低油價打擊沙特收入，迫使利雅得政府重新評估這些項目，並探索新財源策略。據知情人士透露，「線城」項目開發商目前集中在2030年或之前只完成2.4公里的工程，僅為最初構想全長170公里的一小部分。「未來城」規模縮減，反映沙特政府面對籌集資金困難。NEOM興建費用由沙特政府透過主權基金PIF支付，分析估計整個項目最終成本將超過2萬億美元（約15.6萬億港元）。

財政預算連年赤字 拓渠道集資

沙特財政預算自2022年一直處於赤字，預計今年赤字將達到210億美元，而控制9000億美元資產的PIF，截至去年9月，其現金儲備降至150億美元。沙特政府現正透過多個渠道集資，包括本月初出售國營石油公司沙特阿美價值約112億美元股票，預計當中收益大部分注入PIF。沙特還依賴出售政府債券以維持PIF的資金流。

據IMF數據，每桶石油價格需達96.2美元，沙特才能達至預算平衡，但布蘭特原油價格一直徘徊在每桶約80美元。

另一挑戰是沙特的外國直接投資仍遠低於目標，這反映利雅得在吸引私人企業和國際投資者注資所面對的困難。

（BBC）

相關字詞﹕油價 2030年願景 沙特阿拉伯

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