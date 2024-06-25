東正教五旬節連環恐襲 俄國達吉斯坦20死

3教堂1警站受襲 燒聖像殺大祭司

周日正值東正教五旬節，俄羅斯各地均有慶祝活動，法新社引述官員及俄羅斯猶太人大會（Russian Jewish Congress）稱，馬哈奇卡拉（Makhachkala）及杰爾賓特（Derbent）共有兩間東正教堂、一間猶太教堂及一個警方檢查站受襲。路透社報道，周日晚有槍手闖入杰爾賓特的東正教堂及猶太會堂，放火燒毁教堂的聖像，以及殺死66歲的東正教大祭司科捷利尼科夫（Nikolai Kotelnikov）。

馬哈奇卡拉亦有槍手襲擊一間東正教堂及交通警檢查站。該教堂附近傳出的槍聲持續到深夜，網上影片顯示當地有煙冒起，民眾在市內尋找安全地方躲避。俄國營傳媒報道，馬哈奇卡拉附近的謝爾戈卡拉（Sergokala）地區領袖奧馬羅夫（Magomed Omarov）的兩名兒子有份參與襲擊，並已被擊斃，奧馬羅夫則被拘留。

沒組織即時認責 俄查「恐怖主義」

俄羅斯調查委員會稱，已就這宗「恐怖主義行為」展開刑事調查，初步調查顯示有15名警員及4名平民死亡，包括一名東正教神父。俄羅斯國家反恐委員會周一早上稱，基於已消除對民眾安危的威脅，已結束在達吉斯坦的反恐行動。

昨仍未有組織認責。達吉斯坦領導人梅利科夫（Sergey Melikov）稱，周日的襲擊旨在令該區不穩，他又暗示烏克蘭參與這次襲擊，指達吉斯坦現捲入俄烏戰爭，「我們知道這些恐怖攻擊的幕後黑手及他們追尋的目標。我們必須明白，戰爭亦會降臨到我們的家園」。

俄羅斯3個月前才發生20年以來最嚴重恐襲，數名槍手闖入莫斯科都會區西北部克拉斯諾戈爾斯克市的克羅庫斯城音樂廳施襲，造成最少145人死亡。極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）認責，總統普京起初指烏克蘭有份策劃襲擊，到後來他承認恐襲是激進伊斯蘭主義者所為，但仍質疑烏國與恐襲的關係。

（BBC/CNN/半島電視台/國家報）